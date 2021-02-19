احذر... علامات خطيرة وراء انتفاخ البطن

عادة ما يحدث انتفاخ في البطن عند الانتهاء من تناول الطعام، ولكنه يهدأ مع مرور الوقت، ولكن إذا استمر قد يكون علامة حول حالة صحية خطيرة من بينها الإصابة بمرض السرطان.

ولأن الانتفاخ وحده ليس كافيًا لتحديد مرض ما، فعليك الانتباه إلى الأعراض التالية التي قد تصاحب الانتفاخ وتشير إلى أنه قد يكون علامة على أمر أكثر خطورة، وذلك مثل:

فقدان الوزن

يقول موقع ”فيستا باز“، إنه إذا فقد الشخص أكثر من 5% من وزنه في غضون 6 أشهر إلى سنة، دون اعتماد تغيير جذري في نظامه الغذائي، فقد تكون تلك علامة على سرطان القولون أو المبيض أو الرئة أو البنكرياس أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري أو أمراض الكبد.

تغير عادات الحمام

عادة ما تكون التغييرات المفاجئة في عادات الحمام غير مؤذية، ولكن إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل الاسهال أو الإمساك أو ألم في البطن، فقد تشير إلى حالة صحية كامنة، مثل متلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء.

التعب

يمكن أن يكون سبب الانتفاخ والتعب مجموعة واسعة من الأسباب، مثل تناول وجبات ثقيلة أو مالحة، أو الافراط في تناول الطعام، ولكنه أيضا قد ينتج عن حالات مزمنة مثل التهاب متلازمة القولون العصبي والإفراط في النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة.

تغيرات الشهية

إذا بدأت تشعر بالشبع عندما تأكل طعامًا أقل أو وجدت أن شهيتك لم تعد كما كانت، وصاحب ذلك الانتفاخ المستمر، فعليك استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق لحالتك.