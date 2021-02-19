بايدن يتعهد دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج "كوفاكس" للقاح كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيتعهد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الجمعة، دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج ”كوفاكس“ العالمي للقاحات المضادة لكورونا.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الدفعة الأولى وقدرها مليارا دولار سيُفرج عنها ”بسرعة كبيرة“، فيما سيفرج عن المليارين الباقيين تدريجياً على مدار العامين الحالي والمقبل.

ويهدف ”كوفاكس“ إلى توفير اللقاحات المضادة لـ“كوفيد-19“ خلال هذا العام لنحو 20% من سكان حوالي 200 دولة ومنطقة منضوية في هذا البرنامج، لكنه يتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لـ 92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.

وقال المسؤول الأميركي إن ”الولايات المتحدة متحمسة لتقديم مساهمتها الأولى في كوفاكس“.

وأضاف: ”نعتقد أن من الضروري أن نؤدي دورنا بهدف التغلب على هذه الجائحة على المستوى العالمي“.

ومن المقرر عقد الاجتماع الافتراضي الأول لمجموعة السبع، والذي يركز على الجائحة والمناخ، الجمعة حوالي الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وسيضم الاجتماع قادة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان بحضور قادة الاتحاد الأوروبي، وسيرأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.