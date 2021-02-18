الفاتيكان يهدد موظفيه الرافضين لتلقي لقاح كورونا بالطرد

أعلن الفاتيكان عن عقوبات تصل حد الإعفاء من العمل بحق موظفيه الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد كوفيد 19، والبالغ عددهم حوالي 5000 شخص.

ونشرت دولة الفاتيكان، اليوم الخميس، مرسوما جاء فيه أن هذه الفئة قد تتعرض ”لعواقب متفاوتة الأهمية، قد تصل إلى حد إنهاء العمل“.

ويستند المرسوم إلى قانون يعود للعام 2011، يتعلق بالمرشحين لشغل منصب في الفاتيكان، حيث يمكن ألا يحصلوا على المنصب إذا رفضوا تلقي اللقاح.

وأشارت الوثيقة الرسمية في مستهلها إلى ”الإجراءات الفورية الضرورية لمواجهة الوباء“.

وأضافت أن ”رفض اللقاح يمكن أن يشكل خطرا على الآخرين“، ”ويرفع جديا نسبة المخاطر على الصحة العامة“.

وأطلق الفاتيكان ابتداءً من كانون الثاني يناير المنصرم، حملة تلقيح مجاني ضد كوفيد 19 موجهة للعاملين فيه، وتم بالفعل تطعيم البابا فرانسيس والبابا الفخري ”بنديكتوس“ السادس عشر.

وقد وضع الفاتيكان لائحة بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تحت طائلة دفع غرامة، فعدم ارتداء القناع الطبي واحترام مسافة التباعد الاجتماعي تترتب عليه غرامات تتراوح بين 25 و 50 يورو.

أما عدم احترام العزل الصحي فيكلف صاحبه غرامة قد تصل إلى 1500 يورو.