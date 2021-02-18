تصميم مضخة مرنة تشبه بطاقة الائتمان لتشغيل العضلات الاصطناعية (فيديو)

نجح فريق بحثي من مختبر أنظمة الروبوتات في جامعة بريستول في بريطانيا، في تصميم مضخة مرنة، تشبه بطاقة الائتمان؛ لتشغيل العضلات الاصطناعية، والتي تستخدم عادةً لتقوية مرضى ضمور العضلات.

وقال موقع Tech Xplore للأخبار التقنية، إن تشغيل هذه العضلات الاصطناعية الهوائية يتم عادةً بواسطة مضخات كهرومغناطيسية تقليدية تعمل بمحرك، حيث إنها كبيرة الحجم ومعقدة التفاصيل ومكلفة وتُسبب الضوضاء.

وتغلب باحثو جامعة بريستول على ذلك، في تطوير مضخة كهربائية هوائية مرنةً وقابلةً للثني ورقيقة وخفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة وسهلة الصنع، حيث يمكنها جعل العضلات الاصطناعية تتمدد وتنكمش عند ضخ الهواء داخلها.

ويمهد تصميم الباحثين الطريق لتطوير أجهزة مساعدة قابلة للارتداء للأشخاص من ذوي الإعاقة، وممن يعانون من تنكس عضلي مرتبط بتقدم العمر، ولصناعة ملابس روبوتية مرنة تمامًا لتقوية الناس على التحرك بسهولة.

وقال البروفيسور جوناثان روسيتر الباحث المشارك في المشروع: ”حياة آلاف الأشخاص ممن يعانون من مشاكل في التنقل يمكن أن تتحول مع هذه التكنولوجيا الجديدة، حيث تعتبر المضخات الجديدة تطوراً هاماً سيساعدنا على تقديم ملابس مريحة وأنيقة تساعد في تشغيل الطاقة“.

ويعمل الباحثون لجعل المضخات الكهربائية الهوائية أصغر وأكثر كفاءة.

وكشف الفريق البحثي، أن خطوتهم التالية في التصميم، هي جعل ملابس القوة حقيقة واقعة.