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بعد "فايزر".. السعودية تجيز لقاح "أ...
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بعد "فايزر".. السعودية تجيز لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19). ووفق

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المصدر: فريق التحرير

أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استخدام لقاح شركة ”أسترازينيكا“ البريطاني المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، جاءت إجازة ”الهيئة“ استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناء عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح ”أسترازينيكا“ وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، كما ستقوم ”الهيئة“ بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

وكانت السعودية قد أعلنت، في 16 ديسمبر/كانون الأول، عن وصول أول شحنة من لقاح ”فايزر“، لتكون أول دولة عربية تحصل على لقاح كورونا من ”فايزر“، فيما أعلنت سابقا أن اللقاحات ستكون مجانية للمواطنين والمقيمين، بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة والعمل.

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بعد "فايزر".. السعودية تجيز لقاح "أ...
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"حرقة اللسان" المستمرة تنذر بأمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

حذر أطباء من أن استمرار ما يعرف بـ“متلازمة الفم الحارق“ التي تصيب اللسان لنحو 5 أيام متواصلة أو أكثر، ينبىء عن أمراض خطيرة.

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