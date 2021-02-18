حققت أرباحا بالملايين.. بيع أدوية تخسيس من مواد مجهولة في مصر

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن كارثة كبرى تُهدد حياة ملايين المواطنين، حيث أعلنت ضبط مصنع لإنتاج أدوية التخسيس في العاصمة القاهرة، من مواد مجهولة المصدر، من بينها ”بودرة البلاط“، وبيعها على أنها مستوردة، وتحقيق أرباح بملايين الجنيهات في فترة وجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المسؤولين عن المصنع يقومون بتصنيع تلك المنتجات، لكسب الأموال فقط، فأنشأوا مصنعًا لإنتاج أدوية التخسيس والحقن من الماء وبودرة البلاط، وخامات رديئة، وإيهام المواطنين بأنها أدوية مستوردة من دول ألمانيا وإنجلترا والصين ودول أوروبا، وتباع عبوات منها الواحدة بألف جنيه مصري، لجذب المواطنين إليها من الرجال والسيدات راغبي القوام السليم.

ولفتت إلى أنه يُساعدهم في ذلك مراكز التخسيس الوهمية، وأصحاب مراكز شهيرة، يدعون أنهم خبراء رغم أنهم غير حاصلين على أي شهادات.

وأوضحت أن المصنع الذي يقع في منطقة المرج بالعاصمة القاهرة، ربح خلال 6 أشهر حوالي مليار جنيه مصري، مؤكدة أن الأدوية التي يُنتجها مصنوعة من بودرة البلاط والمياه، وتستخدم في مراكز شهيرة للتخسيس.

وذكرت أنه تم التوصل إلى المصنع بعد رصد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لأدوية وعقاقير مستوردة مجهولة المصدر، وتم التواصل وإجراء محاولة شراء وتم إعداد كمين بمنطقة السيدة زينب، أسفر عن ضبط مندوب مبيعات ومقيم المنصورة وبحوزته كمية من الأدوية المستوردة مهربة وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة، ثم أمكن بعدها تحديد مكان المصنع و مداهمته وضبط القائمين عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.