أكثر الفيتامينات والمعادن نقصا لدى النساء مقارنة بالرجال

تواجه النساء مشكلة نقص المغذيات مثل الفيتامينات والمعادن أكثر من الرجال، وفق الدراسات الطبية.

وكانت تقارير سابقة كشفت أن ”حوالي 30 % من السيدات يعانين من نقص واحد أو أكثر من أهم الفيتامينات والمعادن، بجانب زيادة فرص هذا النقص مع التقدم في العمر“.

وبجانب النظام الغذائي، وجد الخبراء أن ”نقص المغذيات لدى السيدات يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والبيئة الاجتماعية والثقافية والعادات الشخصية والعمر ومستوى النشاط والجينات“.

ووفق صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، فإن الحديد يعتبر أحد أكثر المغذيات نقصا لدى السيدات خلال سن الإنجاب ولدى ”النباتيات“.

ويساهم نقصه في انخفاض هيموغلوبين الدم، الذي قد يؤدي للوفاة في حال كانت الحالة حادة.

كما يسبب نقص الحديد تحفيز مشاكل الدورة الشهرية، وشحوب البشرة والإجهاد، بالإضافة إلى التهيج.

وتعد أفضل مصادره المأكولات البحرية، البيض، اللحوم الحمراء، السبانخ، الخضروات الورقية، البطاطا، بجانب التوت، البطيخ، الموز والتفاح.

فيتامين د

تعاني الكثيرات من نقص هذا الفيتامين، الذي يعد ضروريا جدا لصحة الجهاز المناعي والعظام، ويساعد في امتصاص الجسم للكالسيوم.

وتشمل مصادره: سمك السلمون، السردين، صفار البيض، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته.

اليود

أحد أكثر الأنواع الشائعة، ويسبب مشاكل في الغدة الدرقية وخللا في الهرمونات، كما يمكن أن يسبب مشاكل في النمو لدى الفتيات، خاصة أن نقص اليود شائع بين الإناث في سن 20-39 عامًا.

وتعد أبرز مصادره: منتجات الألبان، الجمبري، سمك التونا، البيض والخوخ المجفف.

الكالسيوم

الكالسيوم أساسي لدعم العظام والحفاظ على صحتها بجانب تعزيز نمو الجسم، ونقصه مع التقدم في العمر يؤدي لمشاكل عديدة مثل التهاب المفاصل والروماتويد وغيره.

ودائمًا ما تُنصح السيدات بتعزيز مصادره التي تشمل: منتجات الألبان، الأسماك، بجانب البطاطا الحلوة، المكسرات، البذور والبقوليات.

البروتين

تصاب الكثيرات بنقص البروتين الذي قد تنجم عنه مشكلات في العضلات والعظام، بجانب الإعياء وتساقط الشعر وغيره.

لذا يوصى بإضافة البروتين للنظام الغذائي وتعزيز مصادره، مثل العدس، البيض، الجبن القريش، المكسرات والدجاج.

المغنيسيوم

يرتبط المغنيسيوم أيضا بصحة العضلات، ونقصه شائع بين السيدات في سن الإنجاب، وعادةً ما يوصف لهن كمكملات بجانب ضرورة استهلاك مصادره الطبيعية التي تشمل البقوليات، المكسرات والسمسم.

فيتامين بي 12

نقص فيتامين بي 12 شائع للغاية بين السيدات ويسبب عدة مشاكل، إذ يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والوظائف العصبية، لذا من المهم عدم إهمال هذا الفيتامين والتركيز على مصادره، مثل السلمون، لحم الحمل، البيض والتونة.