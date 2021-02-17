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غزة تستقبل أولى جرعات لقاح "سبوتنيك...
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غزة تستقبل أولى جرعات لقاح "سبوتنيك" الروسي لعلاج كورونا (صور)

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، بان وزارة الصحة في قطاع غزة استقبلت أولى جرعات فيروس "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقالت المصادر، إن سلطات

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المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، بان وزارة الصحة في قطاع غزة استقبلت أولى جرعات فيروس ”سبوتنيك“ الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بنقل 1000 جرعة إلى معبر بيتونيا بالضفة الغربية، تم استلامها في معبر بيت حانون بقطاع غزة.

وكانت القناة 12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي، قد قالت إنه بعد أيام من المنع، وافقت الإدارة السياسية للاحتلال -اخيرًا- على السماح بنقل 1000 جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة.

وأشارت القناة، إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت نقل ألفي جرعة لقاح إلى غزة من المخصصات التي حصلت عليها من روسيا، لكن السلطات وافقت على نقل 1000 لقاح فقط.

يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، بدون تسجيل أي وفيات.

 

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غزة تستقبل أولى جرعات لقاح "سبوتنيك...
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المصدر: لميس منصور - إرم نيوز

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