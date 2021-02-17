غزة تستقبل أولى جرعات لقاح "سبوتنيك" الروسي لعلاج كورونا (صور)

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، بان وزارة الصحة في قطاع غزة استقبلت أولى جرعات فيروس ”سبوتنيك“ الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بنقل 1000 جرعة إلى معبر بيتونيا بالضفة الغربية، تم استلامها في معبر بيت حانون بقطاع غزة.

📷 عدسة صفا ترصد دخول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم pic.twitter.com/PoUS6TTyvQ — وكالة صفا (@SafaPs) February 17, 2021

وكانت القناة 12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي، قد قالت إنه بعد أيام من المنع، وافقت الإدارة السياسية للاحتلال -اخيرًا- على السماح بنقل 1000 جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة.

وأشارت القناة، إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت نقل ألفي جرعة لقاح إلى غزة من المخصصات التي حصلت عليها من روسيا، لكن السلطات وافقت على نقل 1000 لقاح فقط.

القناة 12:

اللقاحات فى الطريق إلى غزة..

نقلت السلطة الفلسطينية صباح اليوم حوالى 1000 جرعه من لقاح كورونا"سبوتنيك" عبر معبر بيتونيا إلى غزة

وبعد موافقة المستوى السياسي؛الآن اللقاحات فى طريقها لمعبر بيت حانون"إيرز". "نير ديڤورى"#ترجمة_هشام_ناجي pic.twitter.com/R1e85jxPCr — الصحافه العبريه بالعربى (@aboalez1974) February 17, 2021

يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، بدون تسجيل أي وفيات.