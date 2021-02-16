صحح معتقداتك.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة نفسها كل يوم

يعد التنوع في تناول الطعام من ملذات الحياة، إلا أن تناول الأطعمة نفسها يوميًا ليس أمرًا سيئًا كما يعتقد البعض، حيث يمكن أن يمد الجسم بالفوائد الصحية، بحسب موقع ”إيت ذس نت ذات“.

ويتسبب تناول الأطعمة نفسها كل يوم بحدوث تغييرات أفضل بالنسبة للصحة، وقد يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية سيئة على الجانب الآخر، ومن ضمنها:

المساعدة في إنقاص الوزن

بالرغم من أن تناول الأطعمة المتنوعة قد يساعد في الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن هذا التنوع يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية ضارة، حيث يتسبب في استهلاك كمية أكبر من السعرات الحرارية بشكل عام، وزيادة الوزن في بعض الحالات.

الحصول على العناصر الغذائية

يضمن تناول الأطعمة نفسها يوميًا الحصول على العناصر الغذائية أكثر من تناول نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخيارات المتنوعة.

وعلى الجانب الآخر، هناك بعض الآثار السلبية لتناول نفس الطعام يوميًا:

التعرض لجرعة من المبيدات الحشرية

سواء أكنت تتناول نفس الأطعمة كل يوم أم تتناول نظامًا غذائيًا متنوعًا، فقد يتعرض الجسم للمواد الكيميائية، ومبيدات الآفات.

ويمكن اختيار الأطعمة العضوية التي تحتوي على كمية أقل من المبيدات الحشرية، وإضافة إلى اختيار الأطعمة العضوية من المهم معرفة الأطعمة التي تحتوي على جرعات عالية من المعادن الضارة، فمثلًا الزرنيخ في الأرز البني أو السيلينيوم في الجوز البرازيلي، كما أن بعض الأسماك، مثل: سمك القرش، والتونة، وسمك أبو سيف، يمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق والمعادن الثقيلة الأخرى.

الحساسية تجاه الطعام

يمكن أن تسبب قلة التنوع في النظام الغذائي أيضًا بحدوث آثار ضارة على ميكروبيوم الأمعاء، وأشارت الأبحاث إلى أن تناول كمية كبيرة من نفس الطعام لفترة طويلة يؤدي إلى تغيير ميكروبيوم الأمعاء.