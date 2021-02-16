شركات أدوية كبرى بدأت العمل لإنتاج لقاح واحد يُحصن ضد 4 سلالات من كورونا

بدأت أربع شركات صيدلة كبرى تعمل على تصنيع لقاح لفيروس كورونا، متعدد التكافؤ، يستهدف الحماية من ثلاثة أو أربعة أنواع من السلالات المتعددة التي تدور حول العالم All-in-one vaccines.

وكشفت عن ذلك، اليوم الثلاثاء، وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، في عرضها للتحديات التي أنشأتها الطفرات سريعة الانتشار للفيروس، والتي تم تحديدها في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

ونقلت الوكالة تأكيد شركات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون، أنهم بدأوا العمل على تطوير لقطات معززة أو جهود أخرى لتعزيز لقاحاتهم، فيما قالت ”أسترا زينيكا“ وشريكتها جامعة أوكسفورد، إنهما تعملان للحصول على نسخة معدلة مصممة للمتغيرات الجديدة، بحلول الخريف.

ونقلت الوكالة عن ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب للوباء: ”لا يمكننا أن نتقاعس عن تحصيل اللقاحات التي نحتاجها، وهي مجرد مسألة وقت. نحن في سباق مع الفيروس وعلينا أن نتقدم عليه“.

وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة عن اتفاق مع ”كيور فاك“ لمعالجة المتغيرات، والدمج بين الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطفرات المستقبلية مع تقنية messenger RNA التي يمكنها توليد لقاحات جديدة بسرعة.

لكن صانعي الأدوية في سعيهم للحصول على جرعة واحدة تغطي سلالات مختلفة يواجهون مشكلة، هي أنهم لا يعرفون حتى الآن أيها سيكون الأكثر انتشارا في الأشهر القادمة، وفقا لـ“ أندرو بولارد“، الباحث الرئيسي في تجارب أكسفورد.

وقال بولارد: ”نحن نعرف اليوم أيها ستختار، لكن من المرجح أن يستمر الفيروس في التطور تحت ضغط المناعة البشرية، وبالتالي يمكن أن يتغير ذلك بمرور الوقت“.