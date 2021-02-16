ابتكار خوارزمية تكتشف سرطان الجلد بدقة‎ باستخدام الذكاء الصناعي

طور باحثون سويديون ”خوارزمية“ بإمكانها تحديد شدة الورم ”الميلانيني“ الجلدي بدقة مثل أطباء الاختصاص.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثو جامعة ”جوتنبرغ“ السويدية، قدرة الذكاء الاصطناعي على الأداء بالمستوى نفسه لأطباء الجلد في تقييم شدة سرطان الجلد.

وتم تطوير هذا النظام لمساعدة الأطباء على تحديد المرحلة التي وصل إليها سرطان الجلد، بحسب الدارسة التي نشرت في ”مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية“.

قام الباحثون بتدريب النظام وتحققوا من صحته عبر 937 صورة لأورام ”ميلانينية“ تم جمعها من خلال المنظار الجلدي لهذا الورم، وهو أداة محمولة تستخدم لفحص الجلد.

كما عملوا على تقييم الخوارزمية على 200 حالة تم تشخيصها من طبيب أمراض جلدية، وعندما قارنوا أداء النظام مع تحليل لسبعة أطباء أمراض مستقلين آخرين، كانت النتيجة تعادلا.

وأقر العلماء بأن ”الخوارزمية لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحسين والتقييم على المدى الطويل في بيئة سريرية والدراسات المستقبلية التي تراقب المرضى بمرور الوقت“.

ومع ذلك، تُظهر الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تقييم شدة الورم ”الميلانيني“ قبل الجراحة؛ ما يؤثر في مدى شمولية العملية التي يجب أن تكون.