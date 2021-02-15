منظمة الصحة توافق على استخدام لقاح (أسترا زيينيكا-أكسفورد) للاستخدام الطارئ‎

أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة (أسترا زينيكا) وجامعة أكسفورد ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، ما يوسع نطاق الحصول على هذا اللقاح الرخيص نسبيا لدى الدول النامية.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس ”لدينا الآن جميع لوازم التوزيع السريع للقاحات، لكننا لا نزال بحاجة إلى زيادة الإنتاج“.

وتأتي موافقة منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على إدراج اللقاح بعد أيام من تقديم لجنة تابعة للمنظمة توصيات مؤقتة بشأنه، قائلة إنه يجب إعطاء جرعتين منه بفاصل زمني يتراوح ما بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا لجميع البالغين، ويمكن استخدامه في الدول التي تشهد تفشي سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وأشيد بجرعات (أسترا زينيكا-أكسفورد) لأنها أقل تكلفة وأسهل توزيعا من بعض اللقاحات المنافسة، بما فيها لقاح (فايزر-بيونتيك)، الذي أدرج للاستخدام في الطوارئ من قبل المنظمة أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وجرى تسجيل نحو 109 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأكثر من مليونين ونصف المليون وفاة.