أطعمة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

يعتبر ارتفاع ضغط الدم مرضا شائعا يصيب العديد من سكان العالم، ويطلق عليه الأطباء اسم ”القاتل الصامت“ لأنه يمكن أن يستمر لسنوات دون أن يلاحظ المريض أنه مصاب به، ويمكن أن يتسبب المرض في تلف الأوعية الدموية وما يصاحب ذلك من أمراض القلب وأمراض الكلى وحتى السكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية.
وللتغلب على هذا المرض يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي في إدارة الحالة بسهولة. وفي ما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.
البروكلي
يحتوى البروكلي على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، كما أن تناوله طريقة رائعة لتنظيم وضبط ضغط الدم. براعم البروكلي غنية بالمركبات التي تقلل من ضغط الدم.
الشوفان
يعتبر الشوفان وجبة غنية بالألياف وقليلة الدهون ومنخفضة الصوديوم تساعد في التحكم في ضغط الدم، وقد يؤدي محتوى الألياف الموجود فيه والذي يسمى بيتا جلوكان إلى تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.
الرمان
يمكن لعصير الرمان أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين مستوى الكوليسترول، وحتى تقليل اللويحات في الشرايين، وتعزى فوائده الصحية لمحتوى الفاكهة من مضادات الأكسدة في الغالب.
بذور الكتان
تحتوي البذور البنية على حمض ألفا لينولينيك والقشور والببتيدات التي يمكن أن تكون مفيدة في ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك إضافة مسحوق بذور الكتان إلى السلطة أو الطعام.
الشمندر (البنجر)
يريح عصير الشمندر الشرايين. ووفقا للدراسات، فإن وجود مستويات عالية من النترات غير العضوية في جذر الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم.
الموز
يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورا حيويا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يساعد في تقليل آثار الصوديوم ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية.
ازدادت حدة الانقسامات داخل الحزب الجمهوري الأمريكي عقب تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الثانية بمجلس الشيوخ، فيما يرى فيه بعض الجمهوريين أنه طريق استعادة السيطرة على الكونغرس.
وبرَّأ مجلس الشيوخ، دونالد ترامب، السبت، مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.
وصوت 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، لإدانة ترامب بالتحريض على التمرد، لكن التصويت النهائي 57 مقابل 43 صوتا، كشف عن ”توترات خطيرة“ داخل الحزب الجمهوري حول كيفية التعافي من خسائرهم الانتخابية الأخيرة، بحسب صحيفة ”فايننشال تايمز“.
وحول طبيعة تلك التوترات والانقسامات، تقول صحيفة ”واشنطن بوست“ إنه بعد يومين من تبرئة ترامب، ”واصل الجمهوريون التباعد حول مستقبل حزبهم، مع اتساع الهوة بين أولئك الذين لا يريدون أي علاقة بالرئيس السابق وأولئك الذين يتبنونها علانية“.
وبعد التصويت لتبرئة ترامب، انتقد ميتش ماكونيل زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، الرئيس السابق، ووصف أفعاله في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في الـ 6 من يناير بأنها ”تقصير مشين في أداء الواجب“.
وقال ماكونيل: ”ما من شك في أن ترامب مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث ذلك اليوم“.
في المقابل، انتقد ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية والحليف الشرس لترامب، ماكونيل بشدة، قائلا إن ”كلماته ستُستخدم ضد المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، عندما يحاول الحزب الجمهوري استعادة السيطرة على الكونغرس.
وسعى بعض الجمهوريين المعتدلين إلى النأي بأنفسهم عن ترامب، ومن بينهم لاري هوغان حاكم ولاية ماريلاند، الذي قال إن الحزب ”بحاجة إلى التخلي عن سياسة ترامب إذا كان سيظل قادرا على المنافسة في جميع أنحاء البلاد“.
وقال هوغان لشبكة إن بي سي نيوز: ”كان هناك استيلاء عدائي على الحزب الجمهوري.. أعتقد أنه يتعين علينا الانتقال من عبادة دونالد ترامب والعودة إلى المبادئ الأساسية التي دافع عنها الحزب دائما“.
رد فعل عنيف
وبحسب ”فايننشال تايمز“ كانت هناك ”علامات على رد فعل عنيف ضد الجمهوريين السبعة الذين صوتوا مع الديمقراطيين لإدانة ترامب، وهم: ريتشارد بور من ولاية كارولينا الشمالية، وبيل كاسيدي من لويزيانا، وسوزان كولينز من ولاية مين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وميت رومني من ولاية يوتا، وبن ساسي من نبراسكا، وبات تومي من بنسلفانيا.
واتهم مسؤولون جمهوريون موالون لترامب في لويزيانا، كاسيدي، بأنه ”جزء من المشكلة، وعليه ألا يتوقع ترحيبا حارا عند عودته إلى ولايته“.
وأصدر لورانس تاباس رئيس الحزب الجمهوري في بنسلفانيا، بيانا شديد اللهجة يدين تومي لتصويته لإدانة ترامب، قال فيه: ”أشارك خيبة أمل العديد من القادة والمتطوعين على مستوى القاعدة الشعبية لدينا بشأن تصويت السناتور تومي“.
”ترامب هو طريق العودة في 2022”
ويرى بعض الجمهوريين، في ترامب، داعما كبيرا في سعي الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، العام المقبل.
وقال ليندسي غراهام لـ“فوكس نيوز صنداي“: ”دونالد ترامب هو العضو الأكثر حيوية في الحزب الجمهوري.. كل ما يمكنني قوله هو أنه أقوى قوة في الحزب الجمهوري.. نحن بحاجة إليه“.
وبدا أن ترامب، الذي ظل بعيدا عن الأضواء منذ تنصيب خلفه جو بايدن الشهر الماضي، أوضح نواياه في بيان يوم السبت، قال فيه: ”حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو“.
وأضاف: ”في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأشاركه معكم، وأنا أتطلع إلى مواصلة رحلتنا المذهلة معا لتحقيق العظمة الأمريكية لجميع أفراد شعبنا“.
ورأت صحيفة ”صنداي تلغراف“ البريطانية، في تحليل نشرته أمس الأحد، أن ترامب، يستعد لشن ”حرب سياسية جديدة“ مستغلا براءته من الإدانة بالتحريض على العصيان المسلح في اقتحام مبنى الكابيتول.
وأوضحت الصحيفة: ”ينوي ترامب استغلال براءته في المحاكمة كمنصة انطلاق لعودته القوية على الساحة السياسية، وحتى لو لم يكن قادرا على العودة إلى البيت الأبيض مجددا، فإنه يريد السيطرة على المشهد“.
وأضافت: ”يتطلع ترامب لتنظيم مسيرات، إلا أن ذلك لن يكون بصورة فورية، بحسب ما أكده أحد مستشاري الرئيس السابق، ويخطط لاستهداف أعدائه، ودعم المرشحين الموالين له خلال انتخابات الكونغرس المقرر لها العام المقبل، وذلك على الصعيدين المالي والشخصي أيضا“.
وأدان العديد من المشرعين الجمهوريين، إما علنا وإما سرا، سلوك ترامب بشأن اقتحام الكونغرس، لكن القليل منهم أبدى استعدادا لقطع العلاقات معه، بالنظر إلى القبضة التي ما زال يمسك بها قطاعات كبيرة من القاعدة الجمهورية.
في الوقت ذاته، يتصارع ماكونيل وآخرون حول ما إذا كان بإمكان الحزب استعادة الجمهوريين المعتدلين والمستقلين الذين تخلوا عن الحزب الجمهوري بسبب ترامب في نوفمبر الماضي.