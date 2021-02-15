أطعمة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

يعتبر ارتفاع ضغط الدم مرضا شائعا يصيب العديد من سكان العالم، ويطلق عليه الأطباء اسم ”القاتل الصامت“ لأنه يمكن أن يستمر لسنوات دون أن يلاحظ المريض أنه مصاب به، ويمكن أن يتسبب المرض في تلف الأوعية الدموية وما يصاحب ذلك من أمراض القلب وأمراض الكلى وحتى السكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية.

وللتغلب على هذا المرض يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي في إدارة الحالة بسهولة. وفي ما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

البروكلي

يحتوى البروكلي على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، كما أن تناوله طريقة رائعة لتنظيم وضبط ضغط الدم. براعم البروكلي غنية بالمركبات التي تقلل من ضغط الدم.

الشوفان

يعتبر الشوفان وجبة غنية بالألياف وقليلة الدهون ومنخفضة الصوديوم تساعد في التحكم في ضغط الدم، وقد يؤدي محتوى الألياف الموجود فيه والذي يسمى بيتا جلوكان إلى تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

الرمان

يمكن لعصير الرمان أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين مستوى الكوليسترول، وحتى تقليل اللويحات في الشرايين، وتعزى فوائده الصحية لمحتوى الفاكهة من مضادات الأكسدة في الغالب.

بذور الكتان

تحتوي البذور البنية على حمض ألفا لينولينيك والقشور والببتيدات التي يمكن أن تكون مفيدة في ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك إضافة مسحوق بذور الكتان إلى السلطة أو الطعام.

الشمندر (البنجر)

يريح عصير الشمندر الشرايين. ووفقا للدراسات، فإن وجود مستويات عالية من النترات غير العضوية في جذر الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم.

الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورا حيويا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يساعد في تقليل آثار الصوديوم ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية.