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دراسات تحذر من الآثار الجانبية الخط...
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دراسات تحذر من الآثار الجانبية الخطيرة لمشروبات الطاقة

تشهد مشروبات الطاقة إقبالاً كبيراً من المستهلكين، خاصة من بين فئة المراهقين والشباب، الساعين إلى النشاط واليقظة، دون أن يدركوا مخاطر تلك المشروبات. وتتعدد

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

تشهد مشروبات الطاقة إقبالاً كبيراً من المستهلكين، خاصة من بين فئة المراهقين والشباب، الساعين إلى النشاط واليقظة، دون أن يدركوا مخاطر تلك المشروبات.

وتتعدد الدراسات كل فترة حول مخاطر مشروبات الطاقة، وتؤكد جميعها على الأغلب المخاطر الصحية والآثار الجانبية الخطيرة لتلك المشروبات، التي نستعرض منها ما يلي:

تسمم الكافيين

مثلما هو الحال بالنسبة للمشروبات الغازية والقهوة وغيرها، تحتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين، وكثرة استهلاكها يمكن أن تسبب ما يُعرف بتسمم الكافيين، وهي حالة تسبب القيء والنوبات وزيادة ضربات القلب والعديد من الأعراض الشديدة.

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مشاكل القلب

تسبب مشروبات الطاقة، خاصة عند استهلاكها باستمرار، مشاكل في القلب، بما في ذلك عدم انتظام النبضات.

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اضطراب النوم

يمكن أن تؤدي مشروبات الطاقة إلى اضطراب النوم وزيادة مشكلة الأرق، بجانب تعزيز الشعور بالخمول والتأثير سلبا على التركيز.

التوتر

كشف الخبراء وجود علاقة وثيقة بين استهلاك مشروبات الطاقة وتعزيز الشعور بالتوتر أو القلق، وذلك يعني أن لمشروبات الطاقة تأثيرا قويا على الأعصاب وكيمياء المخ.

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مشاكل الخصوبة

بجانب دور النظام الغذائي للسيدات في الخصوبة ونجاح الحمل، نفس الأمر ينطبق على الرجل، وقد أثبتت دراسات أن استهلاك الرجال لمشروبات الطاقة يمكن أن يؤثر على خصوبتهم ويصعب من عملية الإنجاب.

ارتفاع ضغط الدم

تساهم مشروبات الطاقة في زيادة ضغط الدم خلال فترة قصيرة عقب استهلاكها، ما يسبب بدوره عدة مشاكل.

زيادة سكر الدم

عكس ما يتوقع الكثيرون، تحتوي مشروبات الطاقة على الكثير من السكر، واستهلاكها بانتظام يساهم في زيادة نسبة سكر الدم.

تضر الأسنان

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، يساهم هذا النوع من المشروبات في تدهور حالة الأسنان ويزيد خطر تآكلها والتسوس.

زيادة الوزن

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في حين يربط الكثيرون بين مشروبات الطاقة والروتين الرياضي أو خطة فقدان الوزن، إلا أن النتيجة تكون عكس ذلك كليا، لأن مشروبات الطاقة تساهم في زيادة الوزن وحتى الوصول لمرحلة السمنة.

تزيد حالة الحرقة

بالإضافة لما ذُكر أعلاه، فإن احتواء مشروبات الطاقة على الكافيين يجعلها محفزا قويا لحرقة المعدة ويزيد من أعراضها سوءا، خاصة الارتجاع الحمضي.

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دراسات تحذر من الآثار الجانبية الخط...
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تطوير جبيرة متعددة الوظائف لعلاج إصابات الجهاز العضلي (صور وفيديو)

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المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

طور باحثون من معهد علم الحيوان في جامعة كيل الألمانية CAU، جبيرة متعددة الوظائف لعلاج إصابات الجهاز العضلي الهيكلي، التي يمكن أن تحدث أثناء ممارسة رياضات عدة مع  وجود وزن زائد على الرسغين، مثل كرة اليد أو كرة السلة أو رفع الأثقال، حيث تسبب حوالي 80 % من الحوادث الرياضية التواءً في المفصل وإجهادًا للعضلات.

وذكر موقع Gamers Grade لأخبار البرامج التعليمية، اليوم السبت، أن الباحثين صمموا الجبيرة من وحي الخصائص المميزة لأجنحة حشرة اليعسوب فائقة النحافة، والتي تجمع بين الثبات والمرونة، وتواجه عبرها تيارات الرياح المختلفة والاصطدام مع أجسام قوية.

ودرس الباحثون كيفية إدارة حشرة اليعسوب لخلط كل هذه السمات، حيث تبيّن أن لديها وصلات في أجنحتها شبيهة بالمفاصل، وتتشابك هذه الوصلات مع بقع من بروتين ريزيلين المرن، ما يسمح لها بالحركة بحرية لطيفة.

وعندما تتجاوز زاوية التمديد، فإن الندوب المدببة على جلد أجنحتها تتشابك معا، لمنع مزيد من الحركة.

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وعلى غرار ذلك صنع الباحثون الجبيرة باستخدام بلاستيك متعدد الاستخدامات يزن 23 غرامًا فقط، وحمض اللبنيك  PLA، لتجمع بين أكثر درجة من الحركة والثبات الأمثل للمفصل.

واختبر الباحثون كيف صمدت جبيرة المفصل الخاصة بهم مع الانحناء والثبات، حيث أظهرت الاختبارات مقدرتها على تحمل حوالي 320 نيوتن (حوالي 32 كغم) وهو أكثر 1300 مرة من وزن الجبيرة.

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وقال علي خهيشي المعد الرئيس للدراسة إنه ”إذا كان هيكل الجبيرة مصنوعًا من مواد أقوى من حمض PLA، فيمكنها تحمل أحمال تصل إلى 450 كغم، والتي ستكون أعلى بكثير من القوة التي تم اختبارها بالسجل العالمي لرفع الأثقال“.

وكشف الباحثون أن جبيرة المفصل لديهم، يمكن إنتاجها ببساطة وبتكلفة منخفضة، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ويمكن تعديلها بزوايا ثني مختلفة، لعلاج مفاصل اليد أو الكوع أو الركبة بعد تعرضها لحادث، إذ إنه عند إصابة المفاصل يجب ثنيها أو تمديدها إلى مدى محدود.

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كما يتميز التصميم بقابلية تنظيم وظائفه ببساطة، مما يجعله مرشحا مناسبًا للوظائف الروبوتية.

ويسعى الفريق البحثي مع الشركات المصنعة، لإنتاج الجبيرة وطرحها في الأسواق، كمنتج مدمج مع ضمادات النسيج.

 

 

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