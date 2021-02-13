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بسبب تلقي الرئيس السابق لقاح "كورون...
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بسبب تلقي الرئيس السابق لقاح "كورونا".. استقالة وزيرة الصحة في البيرو

قال رئيس بيرو فرانسيسكو ساجاستي اليوم السبت، إنه قبل استقالة وزيرة الصحة بعد فضيحة تطعيم الرئيس السابق مارتن فيزكارا بلقاح فيروس كورونا قبل توافره على نطاق واسع

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المصدر: رويترز

قال رئيس بيرو فرانسيسكو ساجاستي اليوم السبت، إنه قبل استقالة وزيرة الصحة بعد فضيحة تطعيم الرئيس السابق مارتن فيزكارا بلقاح فيروس كورونا قبل توافره على نطاق واسع في البلاد.

وتأتي استقالة بيلار مازيتي، التي تولت وزارة الصحة خلال إدارة فيزكارا، بعد أن بدأت البلاد يوم الثلاثاء الماضي، في برنامج التطعيم للعاملين في قطاع الصحة المعرضين للإصابة بالمرض.

وقال فيزكارا إنه لم يتجاوز دوره في تلقي التطعيم، لكنه حصل على اللقاح كجزء من تجربة، وشككت وسائل الإعلام المحلية في هذا التفسير.

وسجلت بيرو نحو 43250 حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن، وتواجه البلاد موجة ثانية من الإصابات بالمستشفيات المليئة بالمرضى ونقصا في المعدات الطبية.

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بسبب تلقي الرئيس السابق لقاح "كورون...
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5 فوائد للأطعمة الحارة عليك معرفتها

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

بجانب الحلوى، يفضل الكثير من الأشخاص الأطعمة الحارة، إذ يعتبرون مذاقها أغنى وألذ، وفي حين يختار بعض الأشخاص الأطعمة الحارة كأطباق جانبية، هناك آخرون يعتبرونها أساسية ولا يتخلون عنها.

وبالإضافة لمذاقها المفضل، للأطعمة الحارة فوائد عديدة لا يعلمها الكثيرون، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

تخفف الالتهاب

تتميز التوابل الحارة باحتوائها على خصائص مضادة للالتهاب وذات فاعلية كبيرة في علاج المشاكل المرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك الصداع وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والغثيان.

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تقي من السرطان

أثبتت عدة دراسات أن للأطعمة الحارة قدرة على الحماية من السرطان من خلال فاعليتها في القضاء على الخلايا السرطانية وتقييد أو إبطاء نموها، ما يقلل من تفاقم الحالة.

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تحارب العدوى

تحتوي الأطعمة الحارة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والجراثيم والميكروبات أيضا، وتساعد في محاربة العدوى من خلال القضاء على العناصر المسببة للعدوى.

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تطيل العمر

في كشف مثير لإحدى دراسات جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الاستهلاك المنتظم للتوابل أو الأطعمة الحارة يعزز نوعية الحياة ويطيل العمر.

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تعزز التمثيل الغذائي

بالإضافة لما سبق ذكره، يمكن للأطعمة الحارة أن تعزز التمثيل الغذائي (عملية الأيض)، ما يساعد بدوره في إدارة الوزن.

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احذر الإفراط

على الرغم من الفوائد العديدة، إلا أنه من المهم الاعتدال وعدم الإفراط في استهلاك الأطعمة الحارة لأنها قد تسبب عدة مشاكل، بما في ذلك مشاكل الهضم والإضرار ببراعم التذوق وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة والتهاب الأمعاء والكلى والمثانة، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الحارة إلى كل من الحصوات والبواسير.

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