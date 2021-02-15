دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالخرف‎

حذرت دراسة جديدة من أن الحصول على 5 ساعات أو أقل من النوم كل ليلة يضاعف من خطر الإصابة بالخرف.

ودرس باحثون في بوسطن بيانات من 2812 من البالغين في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما وما فوق.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد الباحثون أن مدة النوم ”القصيرة جدا“، التي تعرف بأنها 5 ساعات أو أقل، تضاعف خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالفترة ”الموصى بها“ وهي 7-8 ساعات.

وتدعم الدراسة الأبحاث السابقة التي تنص على أن قصر مدة النوم ”يمهد الطريق“ لأشكال الخرف مثل: مرض الزهايمر.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تدرس سبب العلاقة بين الأمرين، إلا أنه من المعروف أن الدماغ يحصل على راحته ويجري أعمال الصيانة الذاتية أثناء النوم، والحرمان من النوم يمنع الدماغ من إزالة السموم التي تؤدي إلى انخفاض مستمر في قدرته الوظيفية.

ويسلط الباحثون الضوء على حاجة كبار السن لتنظيم نومهم ووضع إرشادات وتوصيات واضحة تدعم تعزيز صحة الدماغ من خلال الحصول على أكثر من 5 ساعات كل ليلة.

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة ريبيكا روبنز في شعبة النوم والاضطرابات الإيقاعية في مستشفى بريغهام ومستشفى النساء: ”توضح النتائج التي توصلنا إليها العلاقة بين نقص النوم وخطر الإصابة بالخرف وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لمساعدة المسنين في الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة“.

ويذكر أنه على الصعيد العالمي، يعاني نحو 50 مليون شخص من الخرف، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، ويعتبر مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعا وقد يشكل نحو 60 -70% من حالات الخرف.