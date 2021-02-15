دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالخرف‎

حذرت دراسة جديدة من أن الحصول على 5 ساعات أو أقل من النوم كل ليلة يضاعف من خطر الإصابة بالخرف.
ودرس باحثون في بوسطن بيانات من 2812 من البالغين في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما وما فوق.
ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد الباحثون أن مدة النوم ”القصيرة جدا“، التي تعرف بأنها 5 ساعات أو أقل، تضاعف خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالفترة ”الموصى بها“ وهي 7-8 ساعات.
وتدعم الدراسة الأبحاث السابقة التي تنص على أن قصر مدة النوم ”يمهد الطريق“ لأشكال الخرف مثل: مرض الزهايمر.
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تدرس سبب العلاقة بين الأمرين، إلا أنه من المعروف أن الدماغ يحصل على راحته ويجري أعمال الصيانة الذاتية أثناء النوم، والحرمان من النوم يمنع الدماغ من إزالة السموم التي تؤدي إلى انخفاض مستمر في قدرته الوظيفية.
ويسلط الباحثون الضوء على حاجة كبار السن لتنظيم نومهم ووضع إرشادات وتوصيات واضحة تدعم تعزيز صحة الدماغ من خلال الحصول على أكثر من 5 ساعات كل ليلة.
وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة ريبيكا روبنز في شعبة النوم والاضطرابات الإيقاعية في مستشفى بريغهام ومستشفى النساء: ”توضح النتائج التي توصلنا إليها العلاقة بين نقص النوم وخطر الإصابة بالخرف وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لمساعدة المسنين في الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة“.
ويذكر أنه على الصعيد العالمي، يعاني نحو 50 مليون شخص من الخرف، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، ويعتبر مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعا وقد يشكل نحو 60 -70% من حالات الخرف.
ازدادت حدة الانقسامات داخل الحزب الجمهوري الأمريكي عقب تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الثانية بمجلس الشيوخ، فيما يرى فيه بعض الجمهوريين أنه طريق استعادة السيطرة على الكونغرس.
وبرَّأ مجلس الشيوخ، دونالد ترامب، السبت، مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.
وصوت 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، لإدانة ترامب بالتحريض على التمرد، لكن التصويت النهائي 57 مقابل 43 صوتا، كشف عن ”توترات خطيرة“ داخل الحزب الجمهوري حول كيفية التعافي من خسائرهم الانتخابية الأخيرة، بحسب صحيفة ”فايننشال تايمز“.
وحول طبيعة تلك التوترات والانقسامات، تقول صحيفة ”واشنطن بوست“ إنه بعد يومين من تبرئة ترامب، ”واصل الجمهوريون التباعد حول مستقبل حزبهم، مع اتساع الهوة بين أولئك الذين لا يريدون أي علاقة بالرئيس السابق وأولئك الذين يتبنونها علانية“.
وبعد التصويت لتبرئة ترامب، انتقد ميتش ماكونيل زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، الرئيس السابق، ووصف أفعاله في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في الـ 6 من يناير بأنها ”تقصير مشين في أداء الواجب“.
وقال ماكونيل: ”ما من شك في أن ترامب مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث ذلك اليوم“.
في المقابل، انتقد ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية والحليف الشرس لترامب، ماكونيل بشدة، قائلا إن ”كلماته ستُستخدم ضد المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، عندما يحاول الحزب الجمهوري استعادة السيطرة على الكونغرس.
وسعى بعض الجمهوريين المعتدلين إلى النأي بأنفسهم عن ترامب، ومن بينهم لاري هوغان حاكم ولاية ماريلاند، الذي قال إن الحزب ”بحاجة إلى التخلي عن سياسة ترامب إذا كان سيظل قادرا على المنافسة في جميع أنحاء البلاد“.
وقال هوغان لشبكة إن بي سي نيوز: ”كان هناك استيلاء عدائي على الحزب الجمهوري.. أعتقد أنه يتعين علينا الانتقال من عبادة دونالد ترامب والعودة إلى المبادئ الأساسية التي دافع عنها الحزب دائما“.
رد فعل عنيف
وبحسب ”فايننشال تايمز“ كانت هناك ”علامات على رد فعل عنيف ضد الجمهوريين السبعة الذين صوتوا مع الديمقراطيين لإدانة ترامب، وهم: ريتشارد بور من ولاية كارولينا الشمالية، وبيل كاسيدي من لويزيانا، وسوزان كولينز من ولاية مين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وميت رومني من ولاية يوتا، وبن ساسي من نبراسكا، وبات تومي من بنسلفانيا.
واتهم مسؤولون جمهوريون موالون لترامب في لويزيانا، كاسيدي، بأنه ”جزء من المشكلة، وعليه ألا يتوقع ترحيبا حارا عند عودته إلى ولايته“.
وأصدر لورانس تاباس رئيس الحزب الجمهوري في بنسلفانيا، بيانا شديد اللهجة يدين تومي لتصويته لإدانة ترامب، قال فيه: ”أشارك خيبة أمل العديد من القادة والمتطوعين على مستوى القاعدة الشعبية لدينا بشأن تصويت السناتور تومي“.
”ترامب هو طريق العودة في 2022”
ويرى بعض الجمهوريين، في ترامب، داعما كبيرا في سعي الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، العام المقبل.
وقال ليندسي غراهام لـ“فوكس نيوز صنداي“: ”دونالد ترامب هو العضو الأكثر حيوية في الحزب الجمهوري.. كل ما يمكنني قوله هو أنه أقوى قوة في الحزب الجمهوري.. نحن بحاجة إليه“.
وبدا أن ترامب، الذي ظل بعيدا عن الأضواء منذ تنصيب خلفه جو بايدن الشهر الماضي، أوضح نواياه في بيان يوم السبت، قال فيه: ”حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو“.
وأضاف: ”في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأشاركه معكم، وأنا أتطلع إلى مواصلة رحلتنا المذهلة معا لتحقيق العظمة الأمريكية لجميع أفراد شعبنا“.
ورأت صحيفة ”صنداي تلغراف“ البريطانية، في تحليل نشرته أمس الأحد، أن ترامب، يستعد لشن ”حرب سياسية جديدة“ مستغلا براءته من الإدانة بالتحريض على العصيان المسلح في اقتحام مبنى الكابيتول.
وأوضحت الصحيفة: ”ينوي ترامب استغلال براءته في المحاكمة كمنصة انطلاق لعودته القوية على الساحة السياسية، وحتى لو لم يكن قادرا على العودة إلى البيت الأبيض مجددا، فإنه يريد السيطرة على المشهد“.
وأضافت: ”يتطلع ترامب لتنظيم مسيرات، إلا أن ذلك لن يكون بصورة فورية، بحسب ما أكده أحد مستشاري الرئيس السابق، ويخطط لاستهداف أعدائه، ودعم المرشحين الموالين له خلال انتخابات الكونغرس المقرر لها العام المقبل، وذلك على الصعيدين المالي والشخصي أيضا“.
وأدان العديد من المشرعين الجمهوريين، إما علنا وإما سرا، سلوك ترامب بشأن اقتحام الكونغرس، لكن القليل منهم أبدى استعدادا لقطع العلاقات معه، بالنظر إلى القبضة التي ما زال يمسك بها قطاعات كبيرة من القاعدة الجمهورية.
في الوقت ذاته، يتصارع ماكونيل وآخرون حول ما إذا كان بإمكان الحزب استعادة الجمهوريين المعتدلين والمستقلين الذين تخلوا عن الحزب الجمهوري بسبب ترامب في نوفمبر الماضي.