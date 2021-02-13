بعد "طفرة" في إصابات "كورونا".. حظر تجوال جزئي في العراق

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إعادة فرض حظر جزئي على التجوال، وذلك عقب ”الطفرة“ الأخيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة العليا للصحة والسلامة في بيان: إنه ”تقرر فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً للخامسة صباحاً، بدءاً من 18 الجاري ولمدة أسبوعين، وتستثنى وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال“.

وأضاف البيان أن ”اللجنة منعت إقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة على المخالفين، وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، ومنع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 فبراير/ شباط إلى إشعار آخر“.

كما قررت اللجنة أن ”يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً اعتبارا من يوم 18فبراير/ شباط، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب، وإغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين“.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، تسجيل 2190 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 1158 مصابا إلى الشفاء، مع وفاة 7 أشخاص.

وكانت وزارة الخارجية العراقية طالبت، السبت، سفارة الولايات المتحدة في بغداد بتزويد بلادها بشحنة ”عاجلة“ من لقاحات فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة، نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن ”وزارة خارجية العراق خاطبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، ونقلت لها التماس وزارة الصحة لمساعدة الشعب العراقي في هذا الوقت العصيب، وتجهيزه بشكل عاجل بمليون جرعة من لقاح ”فايزر“ أو ”استرازينيكا“.