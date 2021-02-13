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بعد "طفرة" في إصابات "كورونا".. حظر...
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بعد "طفرة" في إصابات "كورونا".. حظر تجوال جزئي في العراق

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إعادة فرض حظر جزئي على التجوال، وذلك عقب "الطفرة" الأخيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا للصحة

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المصدر: بغداد- إرم نيوز

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إعادة فرض حظر جزئي على التجوال، وذلك عقب ”الطفرة“ الأخيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة العليا للصحة والسلامة في بيان: إنه ”تقرر فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً للخامسة صباحاً، بدءاً من 18 الجاري ولمدة أسبوعين، وتستثنى وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال“.

وأضاف البيان أن ”اللجنة منعت إقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة على المخالفين، وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، ومنع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 فبراير/ شباط إلى إشعار آخر“.

كما قررت اللجنة أن ”يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً اعتبارا من يوم 18فبراير/  شباط، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب، وإغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين“.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، تسجيل 2190 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 1158 مصابا إلى الشفاء، مع وفاة 7 أشخاص.

وكانت وزارة الخارجية العراقية طالبت، السبت، سفارة الولايات المتحدة في بغداد بتزويد بلادها بشحنة ”عاجلة“ من لقاحات فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة، نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن ”وزارة خارجية العراق خاطبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، ونقلت لها التماس وزارة الصحة لمساعدة الشعب العراقي في هذا الوقت العصيب، وتجهيزه بشكل عاجل بمليون جرعة من لقاح ”فايزر“ أو ”استرازينيكا“.

 

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بعد "طفرة" في إصابات "كورونا".. حظر...
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بدلا من المنظار المؤلم.. ابتكار أشعة ترصد سرطان البروستاتا

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

ابتكرت مجموعة علماء بريطانيين تقنية فحص جديدة تسمى ”بروستاغرام“، يمكنها أن ترصد سرطان البروستاتا بدون الألم المصاحب لعمليات الكشف الغازية.

يستند الفحص غير الغازي الذي مدته 15 دقيقة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، الذي يستخدم مجالات مغناطيسية قوية وموجات راديو لإنتاج صور مفصلة عن داخل الجسم.

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ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم تصميم أشعة بروستاغرام على غرار فحص سرطان الثدي، حيث يتم فحص الثدي بالأشعة السينية بشكل روتيني كل 3 سنوات كجزء من البرنامج الوطني البريطاني، مما يكشف الحالات مبكرا، ويقلل من عدد الوفيات بأكثر من 10 %، ويأمل الباحثون أن تؤدي أشعة بروستاغرام لنتائج مماثلة.

ومن المتوقع أن يحفز الفحص الجديد الرجال الذين يترددون في الخضوع للفحص بالمنظار، والذي يعتبر مؤلما وغازيا، على الخضوع للفحص بالتقنية الجديدة الخالية من الألم بشكل دوري.

وبعد تجربة ناجحة شملت مئات الرجال، وصف الخبراء بروستاغرام بأنه انفراجة ثورية من شأنها تسهيل الفحص الجماعي للرجال.

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وقال كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور هاشم أحمد، رئيس قسم المسالك البولية في إمبريال كوليدج لندن: ”لدى بروستاغرام القدرة على تشكيل أساس لبرنامج فحص وطني سريع لسرطان البروستاتا يمكن أن يغير قواعد اللعبة“.

وأضاف: ”بروستاغرام لديه القدرة على الكشف عن المزيد من السرطانات العدوانية في وقت سابق، ومراقبة العديد من أنواع السرطان التي لا تحتاج إلى تدخل فوري“.

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