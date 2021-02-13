5 فوائد للأطعمة الحارة عليك معرفتها

بجانب الحلوى، يفضل الكثير من الأشخاص الأطعمة الحارة، إذ يعتبرون مذاقها أغنى وألذ، وفي حين يختار بعض الأشخاص الأطعمة الحارة كأطباق جانبية، هناك آخرون يعتبرونها أساسية ولا يتخلون عنها.

وبالإضافة لمذاقها المفضل، للأطعمة الحارة فوائد عديدة لا يعلمها الكثيرون، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

تخفف الالتهاب

تتميز التوابل الحارة باحتوائها على خصائص مضادة للالتهاب وذات فاعلية كبيرة في علاج المشاكل المرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك الصداع وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والغثيان.

تقي من السرطان

أثبتت عدة دراسات أن للأطعمة الحارة قدرة على الحماية من السرطان من خلال فاعليتها في القضاء على الخلايا السرطانية وتقييد أو إبطاء نموها، ما يقلل من تفاقم الحالة.

تحارب العدوى

تحتوي الأطعمة الحارة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والجراثيم والميكروبات أيضا، وتساعد في محاربة العدوى من خلال القضاء على العناصر المسببة للعدوى.

تطيل العمر

في كشف مثير لإحدى دراسات جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الاستهلاك المنتظم للتوابل أو الأطعمة الحارة يعزز نوعية الحياة ويطيل العمر.

تعزز التمثيل الغذائي

بالإضافة لما سبق ذكره، يمكن للأطعمة الحارة أن تعزز التمثيل الغذائي (عملية الأيض)، ما يساعد بدوره في إدارة الوزن.

احذر الإفراط

على الرغم من الفوائد العديدة، إلا أنه من المهم الاعتدال وعدم الإفراط في استهلاك الأطعمة الحارة لأنها قد تسبب عدة مشاكل، بما في ذلك مشاكل الهضم والإضرار ببراعم التذوق وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة والتهاب الأمعاء والكلى والمثانة، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الحارة إلى كل من الحصوات والبواسير.