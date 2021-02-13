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5 فوائد للأطعمة الحارة عليك معرفتها
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5 فوائد للأطعمة الحارة عليك معرفتها

بجانب الحلوى، يفضل الكثير من الأشخاص الأطعمة الحارة، إذ يعتبرون مذاقها أغنى وألذ، وفي حين يختار بعض الأشخاص الأطعمة الحارة كأطباق جانبية، هناك آخرون يعتبرونها

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

بجانب الحلوى، يفضل الكثير من الأشخاص الأطعمة الحارة، إذ يعتبرون مذاقها أغنى وألذ، وفي حين يختار بعض الأشخاص الأطعمة الحارة كأطباق جانبية، هناك آخرون يعتبرونها أساسية ولا يتخلون عنها.

وبالإضافة لمذاقها المفضل، للأطعمة الحارة فوائد عديدة لا يعلمها الكثيرون، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

تخفف الالتهاب

تتميز التوابل الحارة باحتوائها على خصائص مضادة للالتهاب وذات فاعلية كبيرة في علاج المشاكل المرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك الصداع وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والغثيان.

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تقي من السرطان

أثبتت عدة دراسات أن للأطعمة الحارة قدرة على الحماية من السرطان من خلال فاعليتها في القضاء على الخلايا السرطانية وتقييد أو إبطاء نموها، ما يقلل من تفاقم الحالة.

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تحارب العدوى

تحتوي الأطعمة الحارة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والجراثيم والميكروبات أيضا، وتساعد في محاربة العدوى من خلال القضاء على العناصر المسببة للعدوى.

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تطيل العمر

في كشف مثير لإحدى دراسات جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الاستهلاك المنتظم للتوابل أو الأطعمة الحارة يعزز نوعية الحياة ويطيل العمر.

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تعزز التمثيل الغذائي

بالإضافة لما سبق ذكره، يمكن للأطعمة الحارة أن تعزز التمثيل الغذائي (عملية الأيض)، ما يساعد بدوره في إدارة الوزن.

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احذر الإفراط

على الرغم من الفوائد العديدة، إلا أنه من المهم الاعتدال وعدم الإفراط في استهلاك الأطعمة الحارة لأنها قد تسبب عدة مشاكل، بما في ذلك مشاكل الهضم والإضرار ببراعم التذوق وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة والتهاب الأمعاء والكلى والمثانة، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الحارة إلى كل من الحصوات والبواسير.

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5 فوائد للأطعمة الحارة عليك معرفتها
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بايرن ميونخ يعلن خطف أوباميكانو من أنياب كبار أوروبا

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أعلن بايرن ميونخ فوزه بسباق التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ الألماني بعد منافسة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ووافق الدولي الفرنسي على شروط عقد مدته 5 سنوات مع بطل ألمانيا وأوروبا والعالم، على الرغم من اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية الكبرى.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبطل كأس العالم للأندية، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”بيلد“ الواسعة الانتشار، إن أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما سينتقل للنادي البافاري الصيف المقبل مقابل 38.5 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ.

وكان كل من تشيلسي وليفربول يراقبان أوباميكانو على أمل التعاقد معه، لكن حميديتش قال: ”يمكنني التأكيد.. ونحن سعداء للغاية بهذا الأمر في بايرن ميونخ.. لقد أجرينا مناقشات جيدة ومكثفة ومهنية مع دايوت ووكيله فولكر ستروث لعدة أشهر“.

وتابع في حديثه إلى ”بيلد“: ”كنا نعلم أننا خضنا منافسة صعبة للغاية. أوباميكانو لاعب شاب يبلغ من العمر 22 عاما، وقد تم تطوير قدراته بالفعل بشكل استثنائي. كنت مقتنعا دائما بأن لدينا مكانة جيدة. قدمنا له رؤيتنا لمسيرته في بايرن ميونخ“.

وأضاف ”خلال الأسبوع الماضي تحدثت مع جميع المعنيين بالأمر مرة أخرى. في نهاية عملية طويلة، كان اللاعب وعائلته وإدارته مقتنعين بأن بايرن ميونخ هو الشريك المناسب لهم“.

وغاب أوباميكانو عن فوز لايبزيغ 2/1 على أوغسبورغ في البوندسليغا أمس الجمعة، وردا على سؤال حول غيابه عن التشكيلة، اعترف المدير الرياضي للنادي، ماركوس كروش، قائلاً: ”لدى دايوت شرط جزائي في عقده، لذلك نحن لسنا من يتحكم في رحيله“.

ويُعد انتقال أوباميكانو إلى بايرن ميونخ بمثابة ضربة لكل من توماس توخيل ويورغن كلوب، حيث سعى توخيل المدير الفني لتشيلسي لبناء دفاع جديد في ستامفورد بريدج حول اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وفي المقابل استفسر كلوب عن انتقال محتمل من لايبزيغ في يناير/ كانون الثاني الماضي على أمل دفع مبلغ طفيف للتعاقد معه لكن طلبه قوبل بالرفض، ليؤجل الصفقة للصيف المقبل بعد معاناة ليفربول من مشاكل دفاعية بسبب توالي الإصابات.

وكانت تلك الفكرة جزءا من سبب التعاقد مع التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء في حال فشل ضم أوباميكانو.

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