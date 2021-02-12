نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

بدلا من المنظار المؤلم.. ابتكار أشع...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

بدلا من المنظار المؤلم.. ابتكار أشعة ترصد سرطان البروستاتا

ابتكرت مجموعة علماء بريطانيين تقنية فحص جديدة تسمى "بروستاغرام"، يمكنها أن ترصد سرطان البروستاتا بدون الألم المصاحب لعمليات الكشف الغازية. يستند الفحص غير

+A -A
المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

ابتكرت مجموعة علماء بريطانيين تقنية فحص جديدة تسمى ”بروستاغرام“، يمكنها أن ترصد سرطان البروستاتا بدون الألم المصاحب لعمليات الكشف الغازية.

يستند الفحص غير الغازي الذي مدته 15 دقيقة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، الذي يستخدم مجالات مغناطيسية قوية وموجات راديو لإنتاج صور مفصلة عن داخل الجسم.

2021-02-22-83

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم تصميم أشعة بروستاغرام على غرار فحص سرطان الثدي، حيث يتم فحص الثدي بالأشعة السينية بشكل روتيني كل 3 سنوات كجزء من البرنامج الوطني البريطاني، مما يكشف الحالات مبكرا، ويقلل من عدد الوفيات بأكثر من 10 %، ويأمل الباحثون أن تؤدي أشعة بروستاغرام لنتائج مماثلة.

ومن المتوقع أن يحفز الفحص الجديد الرجال الذين يترددون في الخضوع للفحص بالمنظار، والذي يعتبر مؤلما وغازيا، على الخضوع للفحص بالتقنية الجديدة الخالية من الألم بشكل دوري.

وبعد تجربة ناجحة شملت مئات الرجال، وصف الخبراء بروستاغرام بأنه انفراجة ثورية من شأنها تسهيل الفحص الجماعي للرجال.

2021-02-33-38

وقال كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور هاشم أحمد، رئيس قسم المسالك البولية في إمبريال كوليدج لندن: ”لدى بروستاغرام القدرة على تشكيل أساس لبرنامج فحص وطني سريع لسرطان البروستاتا يمكن أن يغير قواعد اللعبة“.

وأضاف: ”بروستاغرام لديه القدرة على الكشف عن المزيد من السرطانات العدوانية في وقت سابق، ومراقبة العديد من أنواع السرطان التي لا تحتاج إلى تدخل فوري“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

بدلا من المنظار المؤلم.. ابتكار أشع...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

عقار للسكري يظهر فاعلية في علاج السمنة تعادل التدخل الجراحي

+A -A
المصدر: إرم نيوز

توصل علماء إلى أن عقارا طبيا يستخدم في علاج السكري، أظهر نتائج مشجعة في مكافحة السمنة، بعد أن أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20%.

وبحسب مجلة ”نيوإنغلند“ الطبية المتخصصة، فإن العلماء توصلوا في دراسة لهم إلى أن عقار ”سيماغلوتيد“ يمكن أن يحقق نتائج في علاج السمنة تعادل نتائج التدخل الجراحي.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 2000 بالغ مصاب بالسمنة من 16 بلدا مختلفا، أن عقار سيماغلوتيد، الذي يستعمل عادة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، أثبت نتائج مفاجئة في تخفيض وزن المصابين بالسمنة وبمعدلات مرتفعة.

وقالت الباحثة المختصة في السمنة، راشيل باترهام من كلية لندن الجامعية، إن أي دواء آخر مخصص لفقدان الوزن لم يصل لهذا المستوى من الفعالية.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play