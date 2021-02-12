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بينها الكاتشب والعصائر المحفوظة.. أطعمة ومشروبات تضر بصحة القلب

يعتبر مرض القلب من أخطر الأمراض على الإطلاق، حيث يموت في الولايات المتحدة وحدها شخص كل 36 ثانية بسبب أمراض القلب، ويمكن أن يسبب النظام الغذائي تأثيرًا سلبًيا

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المصدر: إيناس السيد-إرم نيوز

يعتبر مرض القلب من أخطر الأمراض على الإطلاق، حيث يموت في الولايات المتحدة وحدها شخص كل 36 ثانية بسبب أمراض القلب، ويمكن أن يسبب النظام الغذائي تأثيرًا سلبًيا على صحة القلب.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة المنتشرة التي تضر بصحة القلب:

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الصودا الدايت

من المعروف أن المشروبات الغازية السكرية ضارة جدًا بالصحة، كما أنها مدرجة في قائمة المشروبات غير المفيدة للقلب، وتعتبر الصودا الدايت من ضمنها.

كما أثبتت الدراسات أن تناول المشروبات الغازية السكرية بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

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اللحوم الباردة والجاهزة

تزيد اللحوم الباردة والجاهزة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن تناول اللحوم المصنعة مرتين فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد المخاطر بنسبة 3-7%.

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الباستا

تعتبر الكربوهيدرات المعالجة محفوفة بالمخاطر وتضر بصحة القلب، وتعرف الكربوهيدرات المصنعة مثل المعكرونة والخبز والأرز الأبيض بأنها أطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي (ترفع نسبة السكر في الدم)، ومن المفيد دائمًا اختيار المعكرونة أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

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اللحم الأحمر

تعتبر اللحوم الحمراء محل نقاش حاد بشأن تسببها في أمراض القلب، وفي الآونة الأخيرة، تم اكتشاف مادة كيميائية في اللحوم الحمراء يمكن أن تسبب تلفًا للقلب وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت بعض الدراسات أن هذه المادة الكيميائية تزيد من مستويات الكوليسترول في الشرايين.

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الكاتشب

يمتلئ الكاتشب بالسكر والصوديوم المعالجين، واستهلاك السكر المعالج له تأثير سلبي مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

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زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

تبدو زبدة الفول السوداني الخالية من الدهون خيارًا رائعًا، إلا أنها مليئة بالسكر المضاف وتزيد السكريات المضافة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري.

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الشوربة المعلبة

تتم معالجة الحساء بدرجة عالية، ما يسمح لها بالبقاء على الرفوف لفترة طويلة دون انتهاء الصلاحية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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العصائر الجاهزة

تعتبر عصائر الفاكهة المعبأة مسبقًا مليئة بالسكريات المضافة التي تلحق الضرر بالقلب، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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الفشار في الميكروويف

يعتبر فشار الميكروويف وجبة خفيفة من الناحية النظرية، إلا أنه مليئ بالدهون غير المشبعة التي تصنع من الزيوت المهدرجة، مثل الخضروات أو زيت الكانولا.

وتؤثر هذه الزيوت سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

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مبيضات القهوة

تمتلئ مبيضات القهوة بالدهون المتحولة، وتشتهر الدهون المتحولة بأنها تؤثر سلبًا على صحة القلب، وثبت أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

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بينها الكاتشب والعصائر المحفوظة.. أ...
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ما الرسالة التي حملها القيادي في فتح حسين الشيخ إلى مروان البرغوثي في سجنه؟

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المصدر: رام الله - إرم نيوز

كشفت حركة فتح، تفاصيل لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالقيادي الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أهم القيادات في الحركة والمرجح ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن اللقاء الذي عقده حسين الشيخ مع مروان البرغوثي في أحد السجون الإسرائيلية جاء في إطار وضع الأسير البرغوثي في صورة المداولات التي تجري داخليا ومع الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات المقبلة.

وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن اللقاء جاء لوضع البرغوثي في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية، ولنقل وجهة نظره بشأن الانتخابات للقيادة الفلسطينية التي ستعقد اجتماع لها السبت المقبل.

وفيما يتعلق بعلاقة اللقاء بإمكانية ترشح مروان البرغوثي لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال القيادي الفتحاوي: ”الحديث عن علاقة الأمر بانتخابات الرئاسة اجتهادات غير دقيقة، ولم نبدأ بالحديث عن قائمة فتح للانتخابات التشريعية فكيف سنبدأ بالحديث عن انتخابات الرئاسة“.2021-02-6fd08710-c05a-499c-9dc8-e82af98386cd

وأضاف عبد الله: ”موضوع مرشح فتح لانتخابات الرئاسة لم يطرح على طاولة النقاش وتركيزنا في إنهاء الانقسام والتوافق على الحالة الوطنية المقبلة، ونعمل على إنجاح التفاهمات الوطنية الأخيرة، مؤكداً أن الأمور إيجابية بين الفصائل الفلسطينية باستثناء بعض التحفظات للجبهة الشعبية“.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة، حسين الشيخ، قد أكد أن اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك من أجل الاستماع من وفدها الذي شارك في حوار القاهرة عن آخر التطورات وما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر.

وأمس الخميس، وافقت إسرائيل للمرة الأولى، في خطوة غير عادية على طلب السلطة الفلسطينية السماح لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم مواجهة الرئيس عباس بالانتخابات.

وبحسب قناة ”كان“ العبرية، فإن إسرائيل وافقت على طلب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ للقاء القيادي الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم الترشّح لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة، المقرّرة في تموز/يوليو المقبل، لعدم ”كسر وحدة صفوف حركة فتح“.

وأكدت القناة العبرية أن الشيخ حصل على تصريح خاصّ من إسرائيل للقاء البرغوثي، بينما لم تعلق السلطة الفلسطينية على الخبر.

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وكشف مقرّبون من البرغوثي نيّته الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الماضي، إذ يحظى الأسير الفلسطيني بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين.

لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ذكر في لقاء مع تلفزيون ”فلسطين“ الرسمي، أنّه سيشرف على إجراء مشاورات مع البرغوثي والأسير كريم يونس، والاستماع لرأيهما بشأن الانتخابات المقبلة.

ويعد الأسير مروان البرغوثي، قياديا بارزا في فتح، اعتقلته إسرائيل عام 2002، وحكمت عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عاما، وانتخبته فتح عضوا باللجنة المركزية فيها عام 2016.

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