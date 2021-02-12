عقار لعلاج السكري يظهر فاعلية مدهشة في إنقاص الوزن

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما.

وفي توصياتها المرتقبة جدا حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الإستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضا باستخدام هذا اللقاح ”حتى لو كانت هناك نسخ متحوّرة منتشرة في بلد ما“.

وتأتي هذه التوصيات في وقت راكم اللقاح الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني وجامعة أوكسفورد في الأسابيع الأخيرة، النكسات مع التشكيك في فعاليته لدى من هم فوق 65 عاماً وفي الدول التي سجلت نسخًا متحوّرة شديدة العدوى للفيروس.

ورخّصت دول عدة والاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا الذي كانت بريطانيا أول من استخدمه على نطاق واسع بدءاً من كانون الأول/ديسمبر.

إلا أن بعض الحكومات فضّلت استخدامه فقط لمن هم دون 65 عاماً وحتى 55 عاماً، بسبب نقص البيانات الكافية حول فعاليته لدى الفئة العمرية الأكبر.

وتحدّثت جنوب إفريقيا استناداً إلى دراسة، الأحد عن احتمال أن تكون فعالية هذا اللقاح ”محدودة“ ضد النسخة المتحوّرة التي اكتشفتها وتعد أشد عدوى من الفيروس الأصلي ومسؤولة بشكل كبير عن الموجة الثانية من الإصابات لديها.

وفي توصياتها، أشارت مجموعة الخبراء إلى أن ”هذه الدراسة أُجريت لتقييم فعالية (اللقاح) ضد كافة درجات خطورة المرض، إلا أن حجم العينة الصغير لم يسمح بتقييم فعالية اللقاح ضد الأنواع الخطيرة من كوفيد-19 بشكل خاص“.

وقالت المجموعة: ”نظراً إلى ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية حالياً باستخدام لقاح (أسترازينيكا) … حتى مع انتشار نسخ متحوّرة في بلد ما“.

ويبلغ معدّل فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد وفق نتائج التجارب 70%، وهو أقلّ إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما 90%.

ويستخدم هذا اللقاح تقنية تقليدية ما يجعله أقل كلفة وأسهل في التخزين؛ إذ يمكن حفظه في برادات وليس في ثلاجات درجات حرارتها منخفضة جداً، وبالتالي فهو مهيأ أكثر لحملات التلقيح واسعة النطاق.