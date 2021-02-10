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إيران تخرق حظر خامنئي لـ"لقاحات الغ...
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إيران تخرق حظر خامنئي لـ"لقاحات الغرب الفاسدة"

بدأت إيران حملة تطعيم "كورونا"، الثلاثاء، بدءًا من العاملين بالخطوط الأمامية في المجال الطبي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة احتواء أسوأ تفش للمرض في الشرق

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

بدأت إيران حملة تطعيم ”كورونا“، الثلاثاء، بدءًا من العاملين بالخطوط الأمامية في المجال الطبي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة احتواء أسوأ تفش للمرض في الشرق الأوسط، وإلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية بينما تخرق حظر المرشد الأعلى ”للقاحات الغربية الفاسدة“.

وكان خامنئي قد قال في تغريدة تم حذفها لانتهاكها قواعد تويتر، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ربما تريدان تلويث دول أخرى من خلال لقاحاتهما.

وقال خامنئي عبر موقعه على الإنترنت: ”ربما يرغبون في اختبار لقاح على دول أخرى لمعرفة ما إذا كان يعمل أم لا“، وفي ذلك الوقت، كان لقاحا أسترازينيكا وفايزر قد أكملا بالفعل التجارب.

لكن على الرغم من تحريم خامنئي اللقاحات الغربية، اشترت إيران 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني -السويدي، الذي سيصل أول دفعة منه في الأسابيع المقبلة، لكن المسؤولين يقولون إن جرعات إيران سوف تُنتج في كوريا الجنوبية، مما يوفر ثغرة لحظر خامنئي.

البداية بسبوتنيك

وبعد بدء استخدام لقاح سبوتنيك الروسي، كان أول شخص يتلقى اللقاح على التلفزيون الإيراني الرسمي هو ابن وزير الصحة سعيد ناماكي، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة الشكوك العامة حول اللقاح الروسي.

وحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، شكك 100 عضو في المجلس الطبي الإيراني في رسالة الأسبوع الماضي إلى الرئيس حسن روحاني في كفاءة وسلامة اللقاح الروسي، وقال رئيس لجنة الصحة في البرلمان إنه يرفض تلقي اللقاح الروسي.

وتعتبر جرعات سبوتنيك جزءًا من دفعة من حوالي 500 ألف جرعة لقاح ستصل إلى إيران في فبراير، من إجمالي مشتريات مليوني جرعة.

وتتوقع إيران تطعيم 70 % من سكانها الذين يزيد عددهم على 80 مليون نسمة، وتهدف إلى تلقيح حوالي 1.4 مليون شخص قبل نهاية العام الإيراني في 20 مارس وسط قيود الإمدادات العالمية.

إلا أن البطء النسبي في طرح اللقاح قد كشف التحدي الأخير الذي تواجهه السلطات الإيرانية في التعامل مع تفشي المرض الذي أصاب حوالي 1.5 مليون شخص وقتل ما يقرب من 60,000 شخص، فخلال العام الماضي، أعاقت المشاحنات الداخلية جهود إيران في احتواء الفيروس بشكل فعال.

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ويبدو أن السلطات الإيرانية قد بدأت تخشى انتشار الفيروس أكثر، حيث قررت حصر الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ 42 للثورة الإسلامية على مواكب السيارات والدراجات النارية فقط، بدلاً من المسيرات.

وازداد الاستياء العام من البطء في طرح اللقاح بعد وفاة اثنين من لاعبي كرة القدم البارزين الذين أصيبوا بكوفيد-19، الذين لقبهم بعض الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ“شهداء اللقاح“، مستخدمين اللهجة الثورية للحكومة.

شماعة العقوبات

من جانبهم يلقي المسؤولون الإيرانيون باللوم على العقوبات الأمريكية على نظامها المصرفي لعرقلته استيراد اللقاحات، مع استغراق إيران حتى 24 ديسمبر لسداد أول دفعة مالية لشراء اللقاح من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال حاكم البنك المركزي عبد الناصر همتي، إنه بحلول سداد الدفعة كانت إيران قد تخلفت عن الركب، مما اضطرها لشراء اللقاح الروسي.

ومع ذلك أعرب المسؤولون عن شكوكهم بشأن اللقاحات غير الغربية التي تمت الموافقة عليها للاستخدام في حالات الطوارئ فقط، وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن شرط شراء مثل هذه اللقاحات هو المشاركة في التجربة، وهو ما لم تقبله إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن وزير الصحة قوله: ”سيتم استيراد لقاحات كورونا من مصادر أجنبية بشرط أن تكون قد استكملت ثلاث مراحل من التجارب البشرية واستخدمتها دول أخرى إلى جانب الدولة المنتجة“، فيما يبدو كتناقض واضح مع قول المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي في يناير الماضي إن استيراد اللقاحات من الدول الغربية ممنوع.

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وقال نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رايسي، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنه إلى جانب سبوتنيك في واسترازينيكا، يعتبر لقاح سينوفارم الصيني أيضا جزء من الطلبية الإجمالية للقاحات التي قدمتها إيران من خلال كوفاكس، والتي تبلغ 16.8 مليون جرعة.

كما استثمرت إيران الكثير في ثلاثة لقاحات محلية، أكمل أحدها التجربة الأولى ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول أوائل أبريل، وبدأت إيران وكوبا تجارب لقاح مشترك يدعى سوبيرانا 02.

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إيران تخرق حظر خامنئي لـ"لقاحات الغ...
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أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري

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المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

تلعب الكلى العديد من الأدوار المهمة في جسم الإنسان، فهي تساعد في تصفية الدم، وإزالة الفضلات، وإنتاج الهرمونات، والحفاظ على قوة عظامك، وتنظيم توازن السوائل، وتنظيم ضغط الدم.

ولسوء الحظ، يمكن أن تتلف كليتيك وتصبح أقل كفاءة بمرور الوقت، وهذا ما يسمى عادة بمرض الكلى، ويؤثر على نحو 10٪ من البالغين على مستوى العالم، كما يمكن لعوامل وحالات صحية مختلفة، بما في ذلك مرض السكري، أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

وقد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدموية، بما في ذلك الأوعية الدموية في كليتيك، نتيجة لذلك، يعاني نحو 1 من كل 3 بالغين مصابين بالسكري أيضا من أمراض الكلى.

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ولهذا، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى والسكري مراقبة تناولهم للسكر ومعادن الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، بشكل عام، يجب ألا يستهلك الأشخاص المصابون بأمراض الكلى أكثر من 2000 مجم من الصوديوم والبوتاسيوم يوميا وألا يزيد عن 800-1000 مجم من الفوسفور يوميا.

فيما يأتي 9 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني أمراض الكلى والسكري.

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اللحوم المصنعة

يتم تحضير اللحوم المصنعة عن طريق تجفيف اللحوم أو تمليحها أو معالجتها أو تدخينها لتعزيز مذاقها وملمسها ومدة صلاحيتها، ولأن اللحوم المصنعة عادة ما تكون مملحة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

ولهذا، فهي ليست مثالية للأشخاص الذين يعانون أمراض الكلى والسكري؛ لأن الصوديوم الزائد يمكن أن يجهد الكلى بشكل كبير، قد يرفع هذا ضغط الدم ويسبب تراكم السوائل في أماكن مثل: الكاحلين، وحول قلبك ورئتيك.

المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة

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المشروبات الغازية، وخاصة الأنواع ذات الألوان الداكنة، ليست مثالية للأشخاص المصابين بأمراض الكلى والسكري، إذ تحتوي المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة على الفوسفور الذي يستخدم لمنع تغير اللون وإطالة العمر الافتراضي وإضافة النكهة.

ويمكن للكلى السليمة إزالة الفوسفور الزائد من الدم بسهولة، ولكن هذا ليس هو الحال عندما تكون مصابا بمرض الكلى، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الفوسفور في الدم لفترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وإضعاف العظام، وزيادة خطر الوفاة المبكرة.

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الأطعمة عالية البوتاسيوم

بشكل عام، الفواكه صحية ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى والسكري إلى الحد من تناولهم لبعض الفواكه – خاصة تلك الغنية بالسكر والبوتاسيوم المعدني.

وإذا كنت مصابا بمرض في الكلى، فلن يتمكن جسمك من إزالة البوتاسيوم بشكل صحيح؛ ما قد يؤدي إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، والمعروف أيضا باسم فرط بوتاسيوم الدم، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب هذه الحالة التعب وضعف العضلات ومشاكل في القلب وحتى الموت.

الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تشمل الموز والأفوكادو والمشمش والكيوي والبرتقال.

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الفاكهة المجففة

تصنع الفاكهة المجففة عن طريق إزالة الماء من الفاكهة من خلال عمليات مختلفة، ينتج عن ذلك ثمار صغيرة كثيفة غنية بالطاقة والمواد المغذية. الفواكه المجففة ليست مثالية للأشخاص الذين يعانون أمراض الكلى والسكري؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والمعادن مثل: البوتاسيوم.

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الفاصوليا والعدس

بشكل عام تعد الفاصوليا المعلبة والطازجة ليست مثالية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى والسكري وكذلك العدس، وذلك بسبب محتواها العالي نسبيا من الفوسفور، كما تحتوي أيضا على نسبة عالية من الصوديوم.

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عصائر الفاكهة

تجنب عصائر الفاكهة وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر إذا كنت تعاني أمراض الكلى والسكري، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر المضاف الذي يمكن أن يسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض عصائر الفاكهة على نسبة عالية من المعادن مثل: البوتاسيوم، على سبيل المثال، كوب واحد (240 مل) من عصير البرتقال يحتوي على نحو 443 مجم من البوتاسيوم.

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الخضراوات الورقية الخضراء

تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء المختلفة، مثل: السبانخ والبنجر، على كميات عالية من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، حيث يحتوي كوب واحد فقط (30-38 غراما) من الخضار النيئة على 136-290 مجم من البوتاسيوم.

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الوجبات الخفيفة

عادةً ما تكون الأطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والمعجنات غنية بالملح و البوتاسيوم والكربوهيدرات المكررة؛ ما يجعلها غير مناسبة تماما لمن يعانون أمراض الكلى والسكري.

على سبيل المثال، يحتوي كيس واحد متوسط الحجم (57 غراما) من رقائق البطاطس على 682 مجم من البوتاسيوم، و 300 مجم من الصوديوم، و 87 مجم من الفوسفور.

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البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو ما يمكن أن يكون مصدر قلق للأشخاص المصابين بأمراض الكلى، خاصة عندما تكون الحالة في مراحل متأخرة.

على سبيل المثال، تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم (156 غراما) على 610 مجم من البوتاسيوم، وتحتوي البطاطا الحلوة المخبوزة (114 غراما) على 541 مجم من البوتاسيوم.

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