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تطوير ضمادة ذكية لتحسين جودة التطبي...
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تطوير ضمادة ذكية لتحسين جودة التطبيب عن بعد

أضاف فريق بحثي من جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية، أداةً جديدةً في مجال الطب الإلكتروني الذي يعرف باسم التطبيب عن بعد، لجعله أكثر نجاحا في تشخيص

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المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أضاف فريق بحثي من جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية، أداةً جديدةً في مجال الطب الإلكتروني الذي يعرف باسم التطبيب عن بعد، لجعله أكثر نجاحا في تشخيص الأمراض عن بعد.

ووفقا لموقع Medical Xpress للأخبار العلمية، نجح الباحثون في الجامعة الأمريكية، في تطوير أول ضمادة ذكية في العالم، لاستشعار الأعراض المبكرة للأمراض وتنبيه مستخدمها بذلك، وذلك كبديل أكثر أماناً عن زيارات الطبيب الشخصية، في زمن قيود الحركة والسفر إثر جائحة كورونا، التي دفعت الكثيرين إلى التواصل مع الطبيب افتراضياً لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وصمم الباحثون أداتهم الجديدة من رقعة حساسة للأكسجين ومطبوعة على ضمادة مرنة، حيث يمكنها التفاعل مع تطبيق خاص عبر هاتف ذكي.

وتتابع هذه الضمادة الذكية عن بعد مستخدمها للكشف المبكر عن الأمراض، مثل مرض طريح الفراش الذي يعرف باسم قرحة الضغط، للسماح بالعلاج أو التدخل الفوري.

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وقال الدكتور تشانغ سو كيم، الباحث المشارك في المشروع إن ”عملنا الحالي يركز على تصميم وتطوير مستشعر الأكسجين للأنسجة باستخدام تقنية الطباعة النافثة للحبر غير مكلفة، وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير تطبيق هاتف ذكي يمكنه تفسير صور المستشعر“.

من جانبه أوضح طبيب الأمراض الجلدية المشارك في المشروع ويليام ستويكر، أن تشخيص الجروح المزمنة مثل القروح، تتزايد بسبب الانتشار المتزايد لمرض السكري والسمنة، والسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى، حيث تظهر لدى كبار السن، والمرضى من طريحي الفراش ممن يقيمون لفترة طويلة في المستشفى.

وللحد من ذلك، ولتوفير ملايين الدولارات في تكاليف العناية بالجروح سنويًا، جمع الفريق البحثي في جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية، بين مختصين في الهندسة الطبية الحيوية وأفضل الممارسات الحالية في الطب، لتطوير ضمادة استشعار ذكية قادرة عن كشف تكوين القرحة ويحتمل أن تمنع تحلل الجلد.

وأنتج الباحثون الضمادة باستخدام طابعة نافثة للحبر، حيث تعالج الصور اللونية باستخدام هاتف ذكي.

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وتستشعر الضمادة الذكية ضعف الدورة الدموية وضعف الأكسجين حول منطقة الجلد المعرضة للخطر.

ويمكن للهاتف الذكي بعد ذلك التقاط صورة من الضمادة ونقلها لتمكين المراقبة عن بعد أو تشجيع التدخل في الوقت المناسب قبل حدوث تحلل جلدي كبير.

ويعمل الفريق البحثي على تقييم أداء الضمادة الذكية باستخدام أنسجة وهمية.

ويأمل الباحثون في إنشاء ضمادة تشخيصية منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام، حيث من شأنها أن توفر التدخل المبكر للتقرحات المزمنة.

ومن خلال استشعار موقع الإصابة مثل قرحة القدم قبل أن تكون مرئية للعين، فستكون الضمادة الذكية قادرة على تقديم بيانات لمقدم رعاية المريض لإكمال التشخيص، حيث يتم كل ذلك من منزل المريض.

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تطوير ضمادة ذكية لتحسين جودة التطبي...
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بعثة "الصحة العالمية" إلى ووهان الصينية تشكك بالمعلومات الأمريكية حول "كورونا"

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المصدر: إرم نيوز

شكك خبير من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية للكشف عن منشأ فيروس كورونا، بموثوقية المعلومات الأمريكية حول الوباء، وذلك إثر تعليقات من الخارجية الأمريكية.

وكتب بيتر دازاك العضو في البعثة في تغريدة ”لا تثقوا كثيراً بالمعلومات الأمريكية التي تشوبها بوضوح أخطاء من عدة جوانب“.

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية، تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى لخبراء منظمة الصحة العالمية بعد جولتهم في ووهان.

وأرفق دازاك تعليقاته بمقال يذكر تصريحات للخارجية الأمريكية فيها تشكيك بمدى شفافية الصين مع البعثة الدولية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتطلع إلى التدقيق في البيانات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية، الصادر يوم أمس الثلاثاء، والذي قال إن فيروس كورونا لم ينشأ في مختبر في ووهان بالصين.

وقال رئيس الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، بيتر بن إمبيرك، إن الخفافيش لا تزال مصدرا محتملا للفيروس، وإن انتقال الفيروس عبر الأغذية المجمدة هو احتمال يتطلب مزيدا من البحث، لكنه استبعد تسرب الفيروس من أحد المختبرات الصينية.

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وأوضحت ساكي في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية لم تشارك في ”تخطيط وتنفيذ“ التحقيق، وتريد إجراء مراجعة مستقلة لنتائجه والبيانات الأساسية.

وأضافت ”من الضروري أن يكون لدينا فريق خاص من الخبراء على الأرض“ في الصين، رغم عودة الإدارة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية.

وقاد إمبيرك فريق الخبراء المستقلين في زيارة استغرقت شهرا تقريبا إلى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية أواخر عام 2019.

وقال إن عمل الفريق كشف عن معلومات جديدة، لكنه لم يغير كثيرا التصورات القائمة بشأن الجائحة.

وأضاف في إفادة صحفية استمرت قرابة ثلاث ساعات أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزون طبيعي في الخفافيش، لكن من غير المرجح أن يكون في ووهان.

ورأى أن احتمال تسرب الفيروس من مختبر في الصين، الذي كان محورا لنظريات المؤامرة، غير مرجح بالمرة ولا يتطلب مزيدا من البحث.

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