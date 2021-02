البحرين تجيز لقاح "سبوتنيك في" الروسي للاستخدام الطارئ

قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء، إن البحرين أجازت استخدام لقاح ”سبوتنيك في“ للاستخدام الطارئ.

وبذلك أصبحت البحرين الدولة رقم 24 في العالم التي تعتمد لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتجري البحرين تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 بلقاح فايزر بيونتيك، ولقاح تصنعه شركة سينوفارم العملاقة المدعومة من الدولة في الصين، ولقاح أكسفورد أسترازينيكا.

Bahrain becomes the 24th country in the world to approve Sputnik V

