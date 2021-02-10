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دراسة: مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة...
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دراسة: مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة بكورونا مرتين وللوفاة 4 مرات

كشفت دراسة لباحثين من جامعة كيس ويسترن الأمريكية، أن مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة بكورونا بنسبة تصل للضعف، كما يواجهون 4 أضعاف خطر الوفاة من العدوى، مقارنة بغير

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

كشفت دراسة لباحثين من جامعة كيس ويسترن الأمريكية، أن مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة بكورونا بنسبة تصل للضعف، كما يواجهون 4 أضعاف خطر الوفاة من العدوى، مقارنة بغير المصابين بفقدان الذاكرة التنكسي.

ووجدت الدراسة التي استندت لبيانات 62 مليون مشارك في الولايات المتحدة، أن السود المصابين بالخرف يواجهون خطرا أكبر.

ويواجه المصابون بالخرف مجموعة من عوامل الخطر، فهم أقل ميلا لتذكر ارتداء القناع الطبي بشكل صحيح، كما يعيش معظمهم عادة في دور رعاية المسنين، ويعتمدون بقدر كبير على مقدمي الرعاية الذين يختلطون بآخرين عن كثب، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتظهر السجلات الصحية لحوالي 62 مليون شخص في سن 18 عاما فما فوق، خضعت حالاتهم لمراقبة الباحثين بين 1 شباط/ فبراير و21 آب/ أغسطس من العام الماضي، أن من بين 15770 حالة مصابة بكوفيد-19 تم تشخيص 810 أشخاص بالزهايمر أو من أشكال الخرف الآخرى.

وبالمقارنة مع عامة السكان، كان كوفيد-19 أكثر شيوعا بين المصابين بالخرف بثلاث مرات، وكانت مخاطره أكثر تعقيدا من تلك التي يشكلها المرض وحده.

وحذر العلماء أيضا من أن مرضى الخرف والزهايمر معرضون بشكل خاص لخطر الموت إذا أصيبوا بكوفيد-19، لأن كلا من مرض فقدان الذاكرة والعدوى الفيروسية يؤديان إلى التهاب خطير.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف والفيروس التاجي أكثر عرضة بـ 2.6 مرة لدخول المستشفى بسبب العدوى، كما كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس بـ 4.4 مرة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من الخرف.

وقال الباحثون إن ”هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى حماية المرضى الذين يعانون من الخرف، خاصة السود“.

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دراسة: مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة...
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مسلح يقتل شخصاً ويصيب آخرين في هجوم على عيادة بمينيسوتا الأمريكية (صور وفيديو)

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المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن مسلحا مسنا أطلق النار على شخص فقتله وأصاب أربعة آخرين داخل عيادة طبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الثلاثاء.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به الذي يعتقد أنه مريض سابق ساخط في مكان الحادث.

PHOTO: Police investigate a shooting in which at least five people were shot at a Allina Health clinic in Buffalo, Minn., Feb. 9, 2021.

ووصفت السلطات جريجوري بول أولريش (67 عاما) بأنه معروف لدى سلطات إنفاذ القانون وقد تم احتجازه بعد وقت قصير من إطلاق النار في ”ألينا هيلث كلينك“ في ”بوفالو“ بولاية مينيسوتا على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال غربي مينيابوليس.

PHOTO: Law enforcement personnel and first responders gather outside of the Allina Health clinic, Feb. 9, 2021, in Buffalo, Minn.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا رافق إطلاق النار، لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير.

وقالت صحيفة ”مينيابوليس ستار تريبيون“ إن قنبلة انفجرت في العيادة بعد حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار.

وقال بات بودك رئيس شرطة بوفالو للصحفيين إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به، وهو من سكان ”بوفالو“ منذ فترة طويلة، تصرف بمفرده واستهدف العيادة بسبب ضغينة شخصية ضد المنشأة أو العاملين بها.

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