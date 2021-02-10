دراسة: مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة بكورونا مرتين وللوفاة 4 مرات

كشفت دراسة لباحثين من جامعة كيس ويسترن الأمريكية، أن مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة بكورونا بنسبة تصل للضعف، كما يواجهون 4 أضعاف خطر الوفاة من العدوى، مقارنة بغير المصابين بفقدان الذاكرة التنكسي.

ووجدت الدراسة التي استندت لبيانات 62 مليون مشارك في الولايات المتحدة، أن السود المصابين بالخرف يواجهون خطرا أكبر.

ويواجه المصابون بالخرف مجموعة من عوامل الخطر، فهم أقل ميلا لتذكر ارتداء القناع الطبي بشكل صحيح، كما يعيش معظمهم عادة في دور رعاية المسنين، ويعتمدون بقدر كبير على مقدمي الرعاية الذين يختلطون بآخرين عن كثب، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتظهر السجلات الصحية لحوالي 62 مليون شخص في سن 18 عاما فما فوق، خضعت حالاتهم لمراقبة الباحثين بين 1 شباط/ فبراير و21 آب/ أغسطس من العام الماضي، أن من بين 15770 حالة مصابة بكوفيد-19 تم تشخيص 810 أشخاص بالزهايمر أو من أشكال الخرف الآخرى.

وبالمقارنة مع عامة السكان، كان كوفيد-19 أكثر شيوعا بين المصابين بالخرف بثلاث مرات، وكانت مخاطره أكثر تعقيدا من تلك التي يشكلها المرض وحده.

وحذر العلماء أيضا من أن مرضى الخرف والزهايمر معرضون بشكل خاص لخطر الموت إذا أصيبوا بكوفيد-19، لأن كلا من مرض فقدان الذاكرة والعدوى الفيروسية يؤديان إلى التهاب خطير.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف والفيروس التاجي أكثر عرضة بـ 2.6 مرة لدخول المستشفى بسبب العدوى، كما كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس بـ 4.4 مرة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من الخرف.

وقال الباحثون إن ”هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى حماية المرضى الذين يعانون من الخرف، خاصة السود“.