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ما حقيقة كورونا طويل الأمد وأكثر ال...
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ما حقيقة كورونا طويل الأمد وأكثر الفئات المعرضة له؟

دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى إجراء مزيد من البحوث حول مرض "كوفيد طويل الأمد" والاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم، وذلك خلال مؤتمر ضمّ خبراء تبادلوا

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المصدر: أ ف ب

دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى إجراء مزيد من البحوث حول مرض ”كوفيد طويل الأمد“ والاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم، وذلك خلال مؤتمر ضمّ خبراء تبادلوا الخبرات حول هذه الحالة التي لا تزال غير مفهومة بما يكفي.

وعقدت المنظمة هذا المؤتمر الأول من ضمن سلسلة تمّ الإعداد لها بهدف التوسّع في فهم أعراض ما بعد الإصابة بكوفيد، ولم يشارك علماء وأطباء فحسب بل أيضاً أشخاص عانوا من هذه الحالة.

ولا تزال المعلومات شحيحة حول سبب استمرار معاناة بعض الأشخاص، بعد اجتيازهم المرحلة الحادّة من كوفيد-19، من أعراض عدّة بينها الإرهاق وضبابية الدماغ ومشاكل قلبية وعصبية.

وتشير الدراسات إلى أنّ حالة واحدة من كل 10 قد تعاني من أعراض طويلة الأمد بعد شهر من الإصابة، ما يعني أنّ الملايين معرّضون للمعاناة من مرض مستمرّ.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه مع تحوّل الاهتمام الى حملات التلقيح، ”لا ينبغي إهمال كوفيد طويل الأمد“.

وأضاف أن تأثير كوفيد طويل الأمد على المجتمع والاقتصاد بدأ يصبح جلياً، وعلى الرغم من تعزيز مستوى البحث إلا أنه ”لا يزال غير كاف“، على حد قوله.

وحذّرت الطبيبة البريطانية غايل كارسون من الاتحاد الدولي للعدوى التنفسية الحادّة من أنّ ”كوفيد طويل الأمد يمكن أن يصبح جائحة فوق الجائحة“.

وعرضت معاناة مرضى يعانون من كوفيد طويل الأمد ويخضعون للمراقبة في إطار تقديمها نتائج ما توصّل اليه ”منتدى دعم ما بعد كوفيد“.

وأشارت إلى أنّه حتى أولئك الذين لم يضطروا لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس، فإن هذه الحالة غيّرت حياتهم.

وقالت ”الناس يفقدون وظائفهم وعلاقاتهم. هناك حاجة ملحّة لمحاولة فهم هذا الأمر“.

وأضافت كارسون أنّه حتى كوفيد طويل الأمد لدى الأطفال ”كان أقلّ ملاحظة“ مما هو عليه الأمر بالنسبة لدى البالغين.

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ما حقيقة كورونا طويل الأمد وأكثر ال...
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الجزائر تسجل بؤرة لسلالة من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى أدت لنفوق 50 ألف طائر

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المصدر: رويترز

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر سجلت بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور إتش5إن8 في مزرعة للدواجن.

ونقلت المنظمة، ومقرها باريس، عن تقرير لوزارة الخارجية الجزائرية أن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون بشمال شرق البلاد، وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر.

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