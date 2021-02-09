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رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجل...
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رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجلترا‎

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداهما على أنها "مبعث قلق"، لهما

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المصدر: رويترز

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداهما على أنها ”مبعث قلق“، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين التي رصدت أولا في بريستول على أنها ”سلالة مبعث قلق“ .

كما صنفت المجموعة السلالة الأخرى التي رصدت أولا في ليفربول على أنها ”سلالة قيد البحث“.

وتحتوي السلالتان الجديدتان على تحور يطلق عليه ”إي 484 كيه“ الذي يحدث على البروتين الشوكي للفيروس وهو نفس التغير الذي رُصد في السلالتين في جنوب أفريقيا والبرازيل وأثار قلقا على مستوى العالم.

ورصدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الآن 76 حالة إصابة بالسلالتين الجديدتين، لكنها على ثقة بأن اللقاحات ستنجح في التعامل معهما.

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رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجل...
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ابتكار عدسات لاصقة ذكية لتحسين البصر ومراقبة تطور الأمراض المزمنة

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

ابتكر مجموعة من الباحثين عدسات لاصقة ذكية جديدة، من شأنها تحسين البصر ومراقبة تطور الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وطور باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، العدسة الذكية التي تتميز بطبقة من المستشعرات الشبكية التي يمكنها قياس مستويات الضوء ودرجة الحرارة وحتى الجلوكوز في الدموع.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قال الفريق إن المستشعرات المزروعة في العدسة الذكية يمكنها مراقبة مرض السكري، ومضاعفات السكتة الدماغية وأمراض القلب المرتبطة بشكل وثيق باضطرابات تنظيم السكر في الدم.

وأكد الفريق أن التصميم لا يضعف من رؤية مرتديه أو القدرة على الرمش، ويمكن تكييفه في المستقبل لتسهيل اختبارات وظيفة الشبكية أيضا.

كما يمكن تزويد العدسات بوحدات الطاقة والهوائيات لتمكينها من نقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز كمبيوتر لتحليلها.

وقال مؤلف البحث وخبير الإلكترونيات الحيوية، يونلونغ تشاو، من معهد التكنولوجيا المتقدمة بجامعة ساري: ”كان لوباء كوفيد-19 تأثير هائل على المجتمع العلمي بأكمله“.

وأضاف: ”هناك تساؤلات عديدة حول كيفية مساعدة ابتكارنا للذين يعانون من حالات طبية طارئة مماثلة في المستقبل، والإجابة هي أن طبقة الاستشعار يمكن استخدامها كوسيلة غير غازية للمساعدة في مراقبة وتشخيص حالة الناس الصحية“.

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