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علماء يكشفون عن عقار لعلاج المصابين...
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علماء يكشفون عن عقار لعلاج المصابين بالأفكار الانتحارية

توصلت دراسة علمية جديدة صادرة عن معهد طومسون في جامعة "صن شاين كوست" (USC) الأسترالية إلى أن عقار الكيتامين يوفر علاجا فعالا وسريعا للمصابين بالأفكار الانتحارية

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المصدر: لؤلؤة أحمد- إرم نيوز

توصلت دراسة علمية جديدة صادرة عن معهد طومسون في جامعة ”صن شاين كوست“ (USC) الأسترالية إلى أن عقار الكيتامين يوفر علاجا فعالا وسريعا للمصابين بالأفكار الانتحارية المزمنة.

ووفقا لموقع USC، فإن الدواء عبارة عن جرعات تؤخذ عن طريق الفم من عقار ”الكيتامين“ الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه في علاج الأفكار الانتحارية الملحة والمزمنة.

وحقق العقار بنسبة 69% انخفاضا في رغبة الأشخاص وتفكيرهم الملح في الانتحار خلال 6 أسابيع من العلاج.

وأشاد كبير الأطباء النفسيين والمشارك الرئيس في الدراسة الطبيب آدم كين بالنتائج التي حققتها جرعات عقار الكيتامين، مؤكدا صعوبة علاج التفكير المزمن في الانتحار، إلا أنه مع الاكتشاف الجديد سيكون لديهم فرصة لإنقاذ العديد من الأرواح.

وأضاف الطبيب كين أن العديد من الأشخاص الذين تم إجراء تجارب العلاج عليهم سريريا كانوا يعانون أمراضا نفسية أخرى بجانب التفكير المزمن في الانتحار مثل: اضطرابات الشخصية والقلق والمزاج، والكثير منهم كان فاقدا الأمل في إحراز أي تقدم في العلاج والشفاء.

وبناء على التجارب العلاجية أثبت عقار الكيتامين فاعليته في تحفيز الدماغ وتحويل شبكات المخ زائدة النشاط وغير المستقرة إلى شكل مستقر ومرتب.

وقال جيم لاجوبولوس مدير معهد طومسون الذي تم افتتاحه داخل الجامعة الأسترالية عام 2017، إنه ظل يدرس الاستخدامات والفوائد العلاجية لعقار الكيتامين طوال 20 عاما ماضية، وجاءت النتائج مبهرة وإيجابية بعد التجارب.

وأضاف أن الدراسة الجديدة سلطت الضوء على تعديل الجرعات الدوائية الخاصة بالعقار وذلك وفقا لوظائف أعضاء جسد المريض وقدرته على تحمل العلاج.

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علماء يكشفون عن عقار لعلاج المصابين...
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5 فوائد إعجازية لزيت الأفوكادو.. تعرف عليها

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المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

من المعروف أن زيت جوز الهند وزيت الزيتون لهما فوائد مذهلة؛ لكن، هل سمعت عن زيت الأفوكادو وفوائده الصحية المهمة؟

حان الوقت لإدراج زيت الأفوكادو ضمن نظامك الغذائي، حيث يعتبر الأفوكادو من الفواكه المعجزة التي تعد مصدر قوة للدهون الصحية، ليس فقط لأنها غنية بالدهون الجيدة، هذا الزيت غني أيضًا بحمض الأوليك، وهو دهون غير مشبعة.

وهنالك العديد من الفوائد الصحية التي يمكنك الاستمتاع بها إذا قمت بإضافة زيت الأفوكادو إلى نظامك الغذائي اليومي.. فيما يأتي 5 فوائد مدهشة لزيت الأفوكادو:

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صحة القلب  

يمكن لزيت الأفوكادو أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لخبراء الصحة، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو ممتازة لصحة القلب وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك.

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إدارة مرض السكري

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض التي يتم الحديث عنها حاليا حول العالم، تعتبر الدهون الأحادية غير المشبعة المتوافرة في الأفوكادو رائعة في إدارة أعراض مرض السكري، فهو يساعد في خفض مستويات الجلوكوز، وخفض نسبة السكر في الدم، وما إلى ذلك.

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التهاب المفاصل

يمكن أن تساعد مستخلصات زيت الأفوكادو في تقليل التيبس والألم بين المرضى الذين يعانون التهاب المفاصل.

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تعزيز صحة العين

يعتبر زيت الافوكادو مصدرا جيدا للوتين، وهو أحد أنواع الكاروتينات التي تتواجد بشكل رئيس في العينين، وتشكل أحد مضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية للعيون.

ويؤدي تناول كميات وفيرة من اللوتين إلى خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض التي قد يسببها التقدم الطبيعي في السن، مثل إعتام عدسة العين وانفصال الشبكية.

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تحسين صحة اللثة

وجد أن بعض العناصر المستخرجة من زيت الأفوكادو وزيت الصويا قد لا تكون مفيدة فقط في محاربة التهاب المفاصل، بل إن هذا المزيج قد يكون مفيدا كذلك في الوقاية من أمراض اللثة.

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