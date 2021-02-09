علماء يكشفون عن عقار لعلاج المصابين بالأفكار الانتحارية

توصلت دراسة علمية جديدة صادرة عن معهد طومسون في جامعة ”صن شاين كوست“ (USC) الأسترالية إلى أن عقار الكيتامين يوفر علاجا فعالا وسريعا للمصابين بالأفكار الانتحارية المزمنة.

ووفقا لموقع USC، فإن الدواء عبارة عن جرعات تؤخذ عن طريق الفم من عقار ”الكيتامين“ الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه في علاج الأفكار الانتحارية الملحة والمزمنة.

وحقق العقار بنسبة 69% انخفاضا في رغبة الأشخاص وتفكيرهم الملح في الانتحار خلال 6 أسابيع من العلاج.

وأشاد كبير الأطباء النفسيين والمشارك الرئيس في الدراسة الطبيب آدم كين بالنتائج التي حققتها جرعات عقار الكيتامين، مؤكدا صعوبة علاج التفكير المزمن في الانتحار، إلا أنه مع الاكتشاف الجديد سيكون لديهم فرصة لإنقاذ العديد من الأرواح.

وأضاف الطبيب كين أن العديد من الأشخاص الذين تم إجراء تجارب العلاج عليهم سريريا كانوا يعانون أمراضا نفسية أخرى بجانب التفكير المزمن في الانتحار مثل: اضطرابات الشخصية والقلق والمزاج، والكثير منهم كان فاقدا الأمل في إحراز أي تقدم في العلاج والشفاء.

وبناء على التجارب العلاجية أثبت عقار الكيتامين فاعليته في تحفيز الدماغ وتحويل شبكات المخ زائدة النشاط وغير المستقرة إلى شكل مستقر ومرتب.

وقال جيم لاجوبولوس مدير معهد طومسون الذي تم افتتاحه داخل الجامعة الأسترالية عام 2017، إنه ظل يدرس الاستخدامات والفوائد العلاجية لعقار الكيتامين طوال 20 عاما ماضية، وجاءت النتائج مبهرة وإيجابية بعد التجارب.

وأضاف أن الدراسة الجديدة سلطت الضوء على تعديل الجرعات الدوائية الخاصة بالعقار وذلك وفقا لوظائف أعضاء جسد المريض وقدرته على تحمل العلاج.