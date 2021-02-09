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ابتكار عدسات لاصقة ذكية لتحسين البص...
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ابتكار عدسات لاصقة ذكية لتحسين البصر ومراقبة تطور الأمراض المزمنة

ابتكر مجموعة من الباحثين عدسات لاصقة ذكية جديدة، من شأنها تحسين البصر ومراقبة تطور الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية. وطور باحثون من

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

ابتكر مجموعة من الباحثين عدسات لاصقة ذكية جديدة، من شأنها تحسين البصر ومراقبة تطور الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وطور باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، العدسة الذكية التي تتميز بطبقة من المستشعرات الشبكية التي يمكنها قياس مستويات الضوء ودرجة الحرارة وحتى الجلوكوز في الدموع.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قال الفريق إن المستشعرات المزروعة في العدسة الذكية يمكنها مراقبة مرض السكري، ومضاعفات السكتة الدماغية وأمراض القلب المرتبطة بشكل وثيق باضطرابات تنظيم السكر في الدم.

وأكد الفريق أن التصميم لا يضعف من رؤية مرتديه أو القدرة على الرمش، ويمكن تكييفه في المستقبل لتسهيل اختبارات وظيفة الشبكية أيضا.

كما يمكن تزويد العدسات بوحدات الطاقة والهوائيات لتمكينها من نقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز كمبيوتر لتحليلها.

وقال مؤلف البحث وخبير الإلكترونيات الحيوية، يونلونغ تشاو، من معهد التكنولوجيا المتقدمة بجامعة ساري: ”كان لوباء كوفيد-19 تأثير هائل على المجتمع العلمي بأكمله“.

وأضاف: ”هناك تساؤلات عديدة حول كيفية مساعدة ابتكارنا للذين يعانون من حالات طبية طارئة مماثلة في المستقبل، والإجابة هي أن طبقة الاستشعار يمكن استخدامها كوسيلة غير غازية للمساعدة في مراقبة وتشخيص حالة الناس الصحية“.

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ابتكار عدسات لاصقة ذكية لتحسين البص...
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5 فوائد إعجازية لزيت الأفوكادو.. تعرف عليها

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المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

من المعروف أن زيت جوز الهند وزيت الزيتون لهما فوائد مذهلة؛ لكن، هل سمعت عن زيت الأفوكادو وفوائده الصحية المهمة؟

حان الوقت لإدراج زيت الأفوكادو ضمن نظامك الغذائي، حيث يعتبر الأفوكادو من الفواكه المعجزة التي تعد مصدر قوة للدهون الصحية، ليس فقط لأنها غنية بالدهون الجيدة، هذا الزيت غني أيضًا بحمض الأوليك، وهو دهون غير مشبعة.

وهنالك العديد من الفوائد الصحية التي يمكنك الاستمتاع بها إذا قمت بإضافة زيت الأفوكادو إلى نظامك الغذائي اليومي.. فيما يأتي 5 فوائد مدهشة لزيت الأفوكادو:

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صحة القلب  

يمكن لزيت الأفوكادو أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لخبراء الصحة، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو ممتازة لصحة القلب وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك.

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إدارة مرض السكري

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض التي يتم الحديث عنها حاليا حول العالم، تعتبر الدهون الأحادية غير المشبعة المتوافرة في الأفوكادو رائعة في إدارة أعراض مرض السكري، فهو يساعد في خفض مستويات الجلوكوز، وخفض نسبة السكر في الدم، وما إلى ذلك.

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التهاب المفاصل

يمكن أن تساعد مستخلصات زيت الأفوكادو في تقليل التيبس والألم بين المرضى الذين يعانون التهاب المفاصل.

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تعزيز صحة العين

يعتبر زيت الافوكادو مصدرا جيدا للوتين، وهو أحد أنواع الكاروتينات التي تتواجد بشكل رئيس في العينين، وتشكل أحد مضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية للعيون.

ويؤدي تناول كميات وفيرة من اللوتين إلى خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض التي قد يسببها التقدم الطبيعي في السن، مثل إعتام عدسة العين وانفصال الشبكية.

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تحسين صحة اللثة

وجد أن بعض العناصر المستخرجة من زيت الأفوكادو وزيت الصويا قد لا تكون مفيدة فقط في محاربة التهاب المفاصل، بل إن هذا المزيج قد يكون مفيدا كذلك في الوقاية من أمراض اللثة.

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