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بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح "أسترا زي...
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بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح "أسترا زينيكا" بعد تعليق استخدامه بجنوب أفريقيا

قال إدوارد أرجار، وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترا زينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة

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المصدر: رويترز

قال إدوارد أرجار، وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترا زينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وقررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح ”أسترا زينيكا“ في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال أرجار لقناة سكاي: ”لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات“.

وأضاف: ”السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما“.

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بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح "أسترا زي...
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الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها اعتبارا من اليوم

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المصدر: رويترز

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر، اليوم الأحد، أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم الموافق السابع من فبراير شباط مع بعض الاستثناءات.

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في التغريدة: ”ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم“.

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