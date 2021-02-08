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5 فوائد إعجازية لزيت الأفوكادو.. تع...
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5 فوائد إعجازية لزيت الأفوكادو.. تعرف عليها

من المعروف أن زيت جوز الهند وزيت الزيتون لهما فوائد مذهلة؛ لكن، هل سمعت عن زيت الأفوكادو وفوائده الصحية المهمة؟ حان الوقت لإدراج زيت الأفوكادو ضمن نظامك

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المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

من المعروف أن زيت جوز الهند وزيت الزيتون لهما فوائد مذهلة؛ لكن، هل سمعت عن زيت الأفوكادو وفوائده الصحية المهمة؟

حان الوقت لإدراج زيت الأفوكادو ضمن نظامك الغذائي، حيث يعتبر الأفوكادو من الفواكه المعجزة التي تعد مصدر قوة للدهون الصحية، ليس فقط لأنها غنية بالدهون الجيدة، هذا الزيت غني أيضًا بحمض الأوليك، وهو دهون غير مشبعة.

وهنالك العديد من الفوائد الصحية التي يمكنك الاستمتاع بها إذا قمت بإضافة زيت الأفوكادو إلى نظامك الغذائي اليومي.. فيما يأتي 5 فوائد مدهشة لزيت الأفوكادو:

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صحة القلب  

يمكن لزيت الأفوكادو أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لخبراء الصحة، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو ممتازة لصحة القلب وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك.

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إدارة مرض السكري

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض التي يتم الحديث عنها حاليا حول العالم، تعتبر الدهون الأحادية غير المشبعة المتوافرة في الأفوكادو رائعة في إدارة أعراض مرض السكري، فهو يساعد في خفض مستويات الجلوكوز، وخفض نسبة السكر في الدم، وما إلى ذلك.

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التهاب المفاصل

يمكن أن تساعد مستخلصات زيت الأفوكادو في تقليل التيبس والألم بين المرضى الذين يعانون التهاب المفاصل.

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تعزيز صحة العين

يعتبر زيت الافوكادو مصدرا جيدا للوتين، وهو أحد أنواع الكاروتينات التي تتواجد بشكل رئيس في العينين، وتشكل أحد مضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية للعيون.

ويؤدي تناول كميات وفيرة من اللوتين إلى خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض التي قد يسببها التقدم الطبيعي في السن، مثل إعتام عدسة العين وانفصال الشبكية.

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تحسين صحة اللثة

وجد أن بعض العناصر المستخرجة من زيت الأفوكادو وزيت الصويا قد لا تكون مفيدة فقط في محاربة التهاب المفاصل، بل إن هذا المزيج قد يكون مفيدا كذلك في الوقاية من أمراض اللثة.

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5 فوائد إعجازية لزيت الأفوكادو.. تع...
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تقرير: الاتحاد الأوروبي ارتكب خروقات في ملف التزود بلقاح كورونا

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

كشف تقرير نشره موقع ”ميديابارت“ الإخباري الفرنسي، اليوم الأحد، أنّ الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات واسعة بالافتقار إلى الشفافية وارتكاب خروقات في إبرام عقود التزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال التقرير، إنه في الوقت الذي يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي للانتقاد بسبب استراتيجيته في الشراء الجماعي للقاحات بتكلفة تقدر بمليارات اليوروهات فتح موقع ”ميديابارت“ تحقيقا حول مسار المفاوضات بين العواصم الأوروبية والمخابر المزودة باللقاح على امتداد أشهر.

وأشار التقرير إلى أنّه في منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالعرض مرة أخرى لاقتناء اللقاح، مقتنعة بأن ”وقت أوروبا قد حان“ مع اقتراب بداية حملة توزيع اللقاحات في القارة.

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وبعد شهر، توقف كل شيء وبدأ الغموض والتأخير والعقود المنحازة لصالح الصناعة وتضاعفت الانتقادات حول استراتيجية الشراء الجماعي للقاحات التي تروج لها اللجنة.

وقال التقرير إنه تم التواصل مع نحو 20 شخصًا لإعادة بناء هذه المفاوضات الاستثنائية بين المختبرات ولجنة بروكسل والدول الأعضاء، وإنه على امتداد 10 أشهر كانت عواقب الوباء منتشرة في القارة ولكن أيضًا مصداقية أوروبا السياسية، وفق تعبيره.

ويشير التقرير إلى أنه في مارس آذار الماضي، كانت أوروبا في حالة ذعر وفي خضم الوباء تقاتل الدول من أجل الأقنعة وأجهزة التنفس مع إغلاق الحدود وترغب المفوضية الأوروبية في الدخول في عقود شراء عامة مشتركة لمعدات الحماية نيابة عن الدول الأعضاء مثل الأقنعة والعباءات والنظارات وكذلك أجهزة التنفس الصناعي لكن الإجراء يتأخر ويتم تزويد العواصم بشكل أساسي عبر القنوات الوطنية ولم يكن الاتحاد قادرا على التدخل بفاعلية.

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ونقل التقرير عن مصدر أوروبي قريب من المفاوضات قوله: ”إن بطء عمليات الشراء الجماعية للأقنعة أثار بوضوح الشكوك حول النهج المشترك للاتحاد“.

وعلّق أحد الدبلوماسيين بأنّ ”الاتحاد الأوروبي ليس لديه اختصاص على اللقاحات، فالصحة حكر على الدول، ما يعني أن المفوضية لا تملك المال ولا الخبراء للتفاوض بشكل صحيح“، وفق قوله.

وأضاف أن ”السلطة التنفيذية في بروكسل ليست ”مجهزة“ لكنها تريد أن تجد مكانًا لها.

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وقال مصدر مقرب من المفاوضات في بروكسل ”إن فكرة إطلاق عمليات الشراء الجماعية تم ذكرها بالتأكيد للمفوضية ولكن تم طرحها أيضًا من قبل الشركات المصنعة التي اتصلت بالرئيسة أورسولا فون دير لاين“ وكان التحدي البشري والصناعي الذي ينتظرهم هائلا وكانوا بحاجة إلى أموال عامة لدعم الاستثمارات.

ويشير التقرير إلى أن وزيرة الدولة للصناعة في فرنسا أنييس بانيير روناتشر سبق أن وعدت بوصول اللقاح لمواطني بلدها قبل نهاية 2020 مع عدة عشرات الملايين من الجرعات ولكن في الواقع سيبدأ توزيع الجرعات الأولى في فرنسا يوم السبت المقبل.

وتتوقع الهيئة العليا للصحة تسليم 10 ملايين جرعة فقط في فرنسا في الربع الأول من عام 2021 بالنظر إلى التأخيرات التي أعلنت عنها شركة ”أسترازينيكا“.

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