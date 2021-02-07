نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح أستر...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تجربة أظهرت حماية محدودة

قال وزير الصحة زويلي مخيزي اليوم الأحد، إن جنوب أفريقيا ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامجها للتطعيم. وكان مخيزي يتحدث بعد أن أظهرت بيانات إحدى التجارب أن

+A -A
المصدر: لارا ثابت – إرم نيوز

قال وزير الصحة زويلي مخيزي اليوم الأحد، إن جنوب أفريقيا ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامجها للتطعيم.

وكان مخيزي يتحدث بعد أن أظهرت بيانات إحدى التجارب أن لقاح أسترازينيكا لا يوفر سوى حماية محدودة من المرض الخفيف الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي جرى اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.‎

وفي ذات السياق، كشفت الشركة المصنعة للقاح أسترازينيكا، أن اللقاح، الذي طوره علماء جامعة أكسفورد لا يوفر سوى حماية ”محدودة“ من الأعراض الخفيفة والمتوسطة ضد سلالة كورونا الأفريقية، وذلك بعد إجراء تجارب أولية على نحو 2000 حالة.

وأضافت الشركة أنها لم تقرر بعد بشكل حاسم ما إذا كان اللقاح يوفر حماية من الأعراض الشديدة، التي تسببها السلالة من النوع الأفريقي.

وأكدت الباحثة في جامعة أكسفورد، سارة غيلبرت، أن اللقاح البريطاني الذي طوره مختبر أسترازينيكا ليس فعالا ضد سلالة كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وبخصوص قدرته على مواجهة سلالة جنوب أفريقيا من الفيروس، بين الباحثة أن لقاح أسترازينيكا ”قد لا يقلص العدد الإجمالي للإصابات، لكنه يحمي من الوفاة، والدخول إلى المستشفى، والأشكال الخطيرة من المرض“.

من جهته، قال المتحدث باسم شركة أسترازينيكا إن المسؤولين مازالوا في مرحلة الحسم لتأكيد ما إذا كان اللقاح سيقدم أي حماية من الأعراض الحادة للسلالة الجديدة، التي تستوجب نقل المصابين لتلقي الرعاية اللازمة في المستشفى.

وأشار إلى أن كل المشاركين في الدراسة كانوا من الشباب البالغين بمتوسط عمر 31 عامًا، مؤكدا أن المسؤولين في جامعة أوكسفورد والشركة يعملون حاليا على تطوير اللقاح ليكون قادرا على توفير الوقاية المطلوبة ضد السلالة الجديدة وربما يكون جاهزا بحلول الخريف.

وأعربت الشركة عن ثقتها في أن اللقاح سيوفر الحماية ضد الحالات الخطيرة، لأنه ينتج أجسامًا مضادة معادلة مماثلة لتلك الموجودة في لقاحات فيروس كورونا الأخرى.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح أستر...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

إيران تعلن إنتاج لقاح ضد كورونا يؤخذ عبر الحقن والاستنشاق

+A -A
المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلنت إيران، يوم الأحد، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تلقيه عبر الحقن والاستنشاق.

وكشفت مؤسسة ”الرازي“ لأبحاث اللقاحات الإيرانية، عن إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا، باسم ”كوفو بارس“.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن لقاح ”كوفو بارس“ يتم اختباره في الوقت الراهن على الإنسان ضمن التجارب السريرية، دون وصوله إلى المرحلة النهائية كلقاح حتى الآن.

من جانبه، قال سورنا ستاري مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية على إنتاج اللقاح، إن إيران ”واحدة من الدول المتقدمة في إنتاج اللقاحات، ورغم أننا تحركنا مسبقا في الاتجاه الخاطئ، إلا أننا عدنا للمسار الصحيح بإنتاج لقاح كورونا هذا“.

وأضاف ستاري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، أن ”إيران عملت على إنتاج لقاح كورونا عبر 3 أساليب، شملت جميعها الاعتماد على القوى العلمية المحلية العاملة في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات“.

وبحسب وكالة ”فارس“، يشتمل لقاح ”كوفو بارس“ الإيراني على واحد من البروتينات الخاصة بفيروس كورونا ويُدعى ”اسبايك“، الأمر الذي يساعد اللقاح على عدم فقدان أثره مقابل التغيرات الجينية للفيروس.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play