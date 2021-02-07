جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تجربة أظهرت حماية محدودة

قال وزير الصحة زويلي مخيزي اليوم الأحد، إن جنوب أفريقيا ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامجها للتطعيم.

وكان مخيزي يتحدث بعد أن أظهرت بيانات إحدى التجارب أن لقاح أسترازينيكا لا يوفر سوى حماية محدودة من المرض الخفيف الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي جرى اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.‎

وفي ذات السياق، كشفت الشركة المصنعة للقاح أسترازينيكا، أن اللقاح، الذي طوره علماء جامعة أكسفورد لا يوفر سوى حماية ”محدودة“ من الأعراض الخفيفة والمتوسطة ضد سلالة كورونا الأفريقية، وذلك بعد إجراء تجارب أولية على نحو 2000 حالة.

وأضافت الشركة أنها لم تقرر بعد بشكل حاسم ما إذا كان اللقاح يوفر حماية من الأعراض الشديدة، التي تسببها السلالة من النوع الأفريقي.

وأكدت الباحثة في جامعة أكسفورد، سارة غيلبرت، أن اللقاح البريطاني الذي طوره مختبر أسترازينيكا ليس فعالا ضد سلالة كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وبخصوص قدرته على مواجهة سلالة جنوب أفريقيا من الفيروس، بين الباحثة أن لقاح أسترازينيكا ”قد لا يقلص العدد الإجمالي للإصابات، لكنه يحمي من الوفاة، والدخول إلى المستشفى، والأشكال الخطيرة من المرض“.

من جهته، قال المتحدث باسم شركة أسترازينيكا إن المسؤولين مازالوا في مرحلة الحسم لتأكيد ما إذا كان اللقاح سيقدم أي حماية من الأعراض الحادة للسلالة الجديدة، التي تستوجب نقل المصابين لتلقي الرعاية اللازمة في المستشفى.

وأشار إلى أن كل المشاركين في الدراسة كانوا من الشباب البالغين بمتوسط عمر 31 عامًا، مؤكدا أن المسؤولين في جامعة أوكسفورد والشركة يعملون حاليا على تطوير اللقاح ليكون قادرا على توفير الوقاية المطلوبة ضد السلالة الجديدة وربما يكون جاهزا بحلول الخريف.

وأعربت الشركة عن ثقتها في أن اللقاح سيوفر الحماية ضد الحالات الخطيرة، لأنه ينتج أجسامًا مضادة معادلة مماثلة لتلك الموجودة في لقاحات فيروس كورونا الأخرى.