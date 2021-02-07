7 أطعمة احذر منها.. تبدو صحية لكنها خطيرة

عند البدء في اتخاذ خيارات غذائية صحية، فأول ما يتبادر إلى الذهن هو دمج مزيد من الأطعمة الصحية للحصول على فائدة أكبر، وقد تقوم بإضافة بعض الأشياء لتغيير النكهات مثل الصلصات الكريمية وغيرها أو الدهون والسكر والملح، والتي تفقد العناصر الصحية في وجبتك.

ومع ذلك، هناك الكثير من الأطعمة التي تبدو صحية، وهي في الواقع ليست كذلك:

الجرانولا

في الواقع يدرجها البعض كخيار صحي، إلا أن معظم منتجات جرانولا التي تباع في الأسواق مصنوعة باستخدام الزبدة والزيت النباتي والسكر الأبيض، وبالتالي تستهلك سعرات حرارية أكثر بكثير مما تتوقع.

تتبيلات سلطة قليلة الدسم

يعتقد أن الأطعمة قليلة الدسم تساعد على إنقاص الوزن، وفي الواقع فهي أسوأ من ذلك، حيث يتم تعويض قلة الدسم عن طريق إضافة السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز والملح والمواد المضافة والمواد الحافظة بدلًا من ذلك.

الخبز الأسمر

لا يعتبر الخبز المصنوع من القمح الكامل أو الخبز الأسمر، غذاء صحيًا، وغالبًا ما يتم تعبئته بشراب الذرة عالي الفركتوز والدبس، الذي يتم تسويقه على أنه ”عسل القمح الكامل“.

الوجبات الخالية من الغلوتين

يعتبر تناول الأطعمة الخالية من الغلوتين خيارًا مهمًا لأولئك الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو الاضطرابات الهضمية، ولكن تحتوي العديد من الأطعمة الخالية من الغلوتين على كمية كبيرة من السكر مماثلة لتلك المليئة بالغلوتين، وغالبًا ما يكون الدقيق أكثر سعرات حرارية وألياف وبروتين أقل.

الشوربات المعلبة

تباع العديد من ماركات الحساء على أنها خيار جيد لمن يريدون إنقاص الوزن، إلا أنها غالبًا ما تكون مليئة بالملح والسكر والتي ترتبط بزيادة خطر السمنة ومقاومة الأنسولين.

ماء جوز الهند

يمكن الاستغناء عن ماء جوز الهند وشرب الماء لصحة أفضل، حيث يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند على 15 غرامًا من السكر، إلا أن شرب ماء جوز الهند يعتبر مشروبًا مفيدًا وأفضل من تناول الصودا مثلًا.

الزبادي

بالرغم من أن الزبادي تعتبر غذاء خارقًا لفقدان الوزن وصحة الأمعاء، إلا أنه يمكن أن يأتي منكها بألوان ونكهات اصطناعية مسببة للسرطان وكميات كبيرة من السكر.