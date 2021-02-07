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من بينها عصير الفواكه.. 5 مشروبات ت...
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من بينها عصير الفواكه.. 5 مشروبات تدمر جسمك

يحاول البعض العيش حياة صحية، فيما لا يعي الآخرون بأن معظم ما يأكلونه ويشربونه يسبب ضررًا كبيرًا على صحتهم العامة. وهناك بعض المشروبات التي تلحق الضرر بالصحة،

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

يحاول البعض العيش حياة صحية، فيما لا يعي الآخرون بأن معظم ما يأكلونه ويشربونه يسبب ضررًا كبيرًا على صحتهم العامة.

وهناك بعض المشروبات التي تلحق الضرر بالصحة، كما يمكن أن يسهم العديد منها والتي يتم تناولها يوميًا في الإصابة بأمراض خطيرة، بدءًا من زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى زيادة احتمالية الإصابة بكسور في العظام.

وفيما يلي المشروبات الشائعة التي يمكن أن تسبب ضررًا للجسم:

مشروبات الطاقة

 

بالرغم من أن هذه المشروبات تسبب انتعاشًا كبيرًا، وتمنح طاقة مذهلة عند الشعر بالخمول، إلا أن محتواها العالي من الكافيين قد يسبب ضررًا سيئًا على المدى الطويل.

ويؤثر الكافيين على جودة النوم، ويمنع أيضًا إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يسبب شيخوخة الجلد المبكرة والتجاعيد.

مخفوقات البروتين

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يضر تناول مخفوق البروتين بعد التمرينات الرياضية الجسم أكثر مما ينفع.

وفي حال الإفراط في تناول مشروبات البروتين يوميًا، فقد يؤدي إلى إرهاق الكلى، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط أيضًا إلى تخزين الدهون الزائدة.

الصودا الداكنة

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تسبب المشروبات الغازية آثارا سيئة متعددة، لكن شرب الصودا الداكنة قد يكون له عواقب أكبر على الصحة تتجاوز إضافة السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

ويسبب حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الغازية الداكنة فقدان الكالسيوم في العظام.

عصير الفواكه

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ليس معنى أن العصير الذي تشربه يحتوي على فاكهة أن يكون صحيًا، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، فإن عصير الفاكهة يتم امتصاصه مباشرة في مجرى الدم، ويتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

الشاي الحلو

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يمكن أن تحتوي أنواع معينة من الشاي على مضادات الأكسدة، إلا أن الشاي الحلو يسبب آثارا ضارة على الصحة بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكر والكافيين.

كما يؤدي إلى الصداع ومشاكل النوم وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ووجدت دراسة نشرت العام 2015 أن شرب كمية كبيرة من الشاي المثلج قد يسبب الفشل الكلوي بسبب الاستهلاك المفرط للأوكسالات.

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من بينها عصير الفواكه.. 5 مشروبات ت...
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السعودية.. فتح تحقيق في ادعاءات ممثلة تونسية حول عملها بعيادة تجميل دون شهادة

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المصدر: فريق التحرير

فتحت السلطات الصحية في مدينة جدة السعودية، تحقيقا فيما قالته الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، حول أنها كانت تعمل مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، الأحد، أن ”صحة جدة تحقق في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية“.

ونقلت الصحيفة عن ”الشؤون الصحية“ بجدة، أنه ”جار التحقق من الادعاءات، وسيتم إصدار توضيح حال اكتمال التحقيق“.

وكانت الممثلة قالت في برنامج تلفزيوني على قناة ”التونسية“، إنها ”كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها؛ لأن لديها نظرة جمالية وتعرف ما يحتاج إليه الشخص“.

وأثارت تصريحات الطرابلسي، جدلا واسعا بين المواطنين السعوديين على موقع تويتر، والذين طالب بعضهم بالكشف عن هوية الطبيب ومحاسبته.

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