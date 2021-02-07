دراسة: تطعيم الانفلونزا الموسمية يحمي الأطفال من "كورونا"

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة ميسوري-كولومبيا أن الأطفال الذين يتلقون تطعيم الانفلونزا السنوي يصبحون أكثر مقاومة للإصابة بـ“كوفيد-19″.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد درس الباحثون بيانات 905 أطفال أصيبوا بفيروس كورونا ودخلوا مستشفى أركنساس للأطفال ما بين 1 فبراير و30 أغسطس 2020، وكان نصفهم تقريبا قد تلقى تطعيم الانفلونزا الموسمية.

ووجدوا أن البيانات تظهر أن الأطفال الذين تلقوا تطعيم الانفلونزا كانوا أكثر مقاومة للفيروس التاجي وأقل عرضة للمعاناة من أعراض كوفيد-19 بعد الإصابة بنسبة 29 %.

وفضلا عن الأعراض، وجد الباحثون أن الذين تم تطعيمهم ضد الانفلونزا كانوا أقل عرضة بنسبة 32 % للمعاناة من المضاعفات التنفسية وأقل عرضة بنسبة 33 % لتطوير مرض حاد.

ويعتقد الباحثون أن تطعيم الانفلونزا قد يوفر حماية مناعية ضد كورونا بسبب ظاهرة بيولوجية تعرف باسم ”التداخل الفيروسي“.