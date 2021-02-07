رجل دين إيراني: لقاح كورونا يسبب "الشذوذ الجنسي"

اعتبر رجل الدين الإيراني عباس تبريزيان أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ”تخلق الشذوذ الجنسي عن طريق التعديل الوراثي“، مبيناً أن ”من يتلقى اللقاح يصبح مثلياً“.

ونصح تبريزيان الذي يعرف في إيران باسم ”أبي الطب الإسلامي“ الناس بعدم الاقتراب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفاً في تدوينة كتبها على قناته عبر تطبيق ”تلغرام“، أن ”الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا مصابون بالشذوذ الجنسي“.

وبحسب موقع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، قال تبريزيان، اليوم الأحد، ”لا تقترب ممن تم تطعيمهم لأنهم يحملون الرقائق الدقيقة وخضعوا لتعديل وراثي، ولقد باتوا يتصرفون كإنسان آلي مسيطر عليه، وفقدوا إيمانهم وأخلاقهم وحشمتهم، وأصبحوا مثليين“.

وجاء موقف رجل الدين الإيراني بعدما أعلنت طهران، الخميس الماضي، عن تسلم الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ”سبوتنك في“ ضد فيروس كورونا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أطلق تبريزيان موقفاً بعد تفشي الفيروس في إيران، وقال ”ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس ينبغي أن يقتصر على النساء دون الرجال لأسباب صحية“، على حد زعمه.

وأضاف تبريزيان أن ”الرجال بسبب وجوب نفقة الأسرة عليهم أن يخرجوا من البيت ليقوموا بأنشطة كثيرة خارج البيت، لذا في حال ألزموا بتغطية وجوههم لفترات طويلة سيؤدي ذلك إلى الإصابة بالأضرار والأمراض، نتيجة لتراكم غاز ثاني أوكسيد الكربون خلف الكمامة، بعبارة أخرى لربما يكون هذا الإجراء يؤدي إلى الأضرار أكثر من الفوائد، لذا يعتبر مكروها من الناحية الشرعية“.

وفي العام الماضي، قام تبريزيان الذي يصفه أتباعه بأنه ”آية الله“، بحرق كتاب دليل هاريسون للطب أمام مجموعة من طلابه، ورفع عدد من الأطباء شكوى ضده بسبب تجاهله منجزات الطب الحديث.

وكان محمود خدا دوست، المسؤول السابق بوزارة الصحة الإيرانية، قد ذكر في وقت سابق أن محكمة رجال الدين حكمت على عباس تبريزيان بالسجن ثلاث سنوات.

وعباس تبريزيان يؤيد علاج المرضى على أساس ”التقاليد الطبية الإسلامية“ ويدير مركزاً لهذا الغرض في مدينة قم وسط البلاد، معقل المرجعيات الشيعية.