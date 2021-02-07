دراسة: عقار النقرس يساعد مرضى كورونا على التعافي بشكل أسرع

كشفت دراسة علمية جديدة أن عقار ”كولشيسين“ الذي يستخدم لعلاج النقرس، يساعد مرضى فيروس كورونا المستجد على التعافي بشكل أسرع والحاجة لكمية أقل من الأكسجين في المستشفى.

وقال مجموعة من الباحثين البرازيليين إنه يمكن إعطاء عقار ”كولشيسين“ لمرضى ”كورونا“ في المستشفى الذين يعانون من أعراض من متوسطة إلى شديدة، لمساعدتهم على التعافي بشكل أسرع.

وتوصلت الدراسة التي أجريت على 75 مصابا إلى أن العقار ساعد في تقليل حاجة المرضى لأنابيب التنفس بأكثر من الثلث، بحسب ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور رينيه أوليفيرا من جامعة ساو باولو، إنه يمكن اعتبار ”الكولشيسين“ علاجا تكميليا للمرضى الذين لديهم أعراض متوسطة أو شديدة في المستشفى.

ويستخدم عقار ”كولشيسين“ في علاج ومنع الالتهاب الجهازي، وهو عرض من أعراض النقرس وعرض أيضا موجود في أسوأ حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويعتبر هذا الدواء مشتقا من زهور نبات اللحلاح الموجودة في بريطانيا وأوروبا، والتي استخدمت كعلاج تقليدي لتورم المفاصل منذ 1500 قبل الميلاد.

ويمنع الدواء خلايا الدم البيضاء من المبالغة في رد فعلها للعدوى، الذي قد يؤدي إلى فشل الأعضاء والموت في أسوأ الظروف.

وقد وجدت دراسة كندية الأسبوع الماضي أن جرعة يومية من نفس الدواء قللت من خطر دخول مرضى فيروس كورونا إلى المستشفى بنسبة 25 %.