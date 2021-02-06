شركة أمريكية تطلق أحذية ذكية تقدم نصائح صحية

أطلقت شركة ”أندر آرمور“ الأمريكية، ثلاثة أزواج جديدة من الأحذية التي تجمع البيانات الحيوية لمرتديها أثناء الجري، وتقدم نصائح مباشرة حول تحسين الأسلوب الصحي دون الحاجة إلى حمل ساعة.

وتتصل أحذية Hovr Machina 2 و Hovr Infinite 3 و Hovr Sonic 4، بتطبيق MapMyRun الذي يزود المستخدمين بردود فعل مباشرة ونصائح من المدربين الرقميين.

وتم دمج المستشعرات مباشرة في الحذاء نفسه، وهو ما يجعلها قادرة على منح بعض التقارير التفصيلية عن شكل الجري وكيف يتغير، وبعد الانتهاء، سيتلقى المستخدم تقريرا يسمح بمعرفة ما إذا كان قد تدهور الأداء عند التعب أم لا.

يتميز حذاء Hovr Machina 2 بوزن خفيف وشبكة لتحسين التهوية، كما أنه مصمم للاحتفاظ برطوبة أقل أثناء الجري، ويتم بيعه بسعر 190 دولارا.

كما يحتوي Hovr Infinite 3 على نعل مزود بوسائد وعدد أقل من الطبقات الداخلية، ليجعل وزنه أقل، ويتم بيعه بحوالي 180 دولارا، فيما يعتبر حذاء Hovr Sonic 4 الجديد أكثر قابلية للتهوية، ويباع بسعر 140 دولارا .

وكانت قد أطلقت الشركة أول حذاء ذكي خاص بها في 2016، وتقوم بإجراء تحديثات مستمرة على الأحذية والنظام الأساسي منذ ذلك الحين.