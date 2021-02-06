الإمارات.. أبوظبي تقلص عدد العاملين حضوريا لـ30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية

قررت السلطات الحكومية في إمارة أبوظبي، يوم السبت، تقليص عدد الموظفين العاملين حضوريا بمقرات العمل إلى 30 بالمئة وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب القرار الذي نشره مكتب أبوظبي الإعلامي عبر ”تويتر“ فقد تقرر تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة ، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير/ شباط الجاري، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم.

وقررت دائرة الإسناد الحكومي في أبو ظبي تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم.

واعتمدت الدائرة إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) February 6, 2021

واعتمدت الدائرة إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.