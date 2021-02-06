صاحب أطول فترة إصابة بـ"كورونا" يتمكن من السير لأول مرة (فيديو)

تمكن مواطن بريطاني، يعرف بأنه صاحب أطول فترة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من أن يمشي لأول مرة منذ قرابة العام وهو يعاني من التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن المرض.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، مقطع فيديو يوثق تحرك جيسون كيلك البالغ من العمر 49 عامًا، واستطاعته المشي لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا في 31 من شهر مارس/ آذار الماضي حتى يبدأ طريقه للتعافي من المرض.

وتسبب فيروس كورونا في إصابة كيلك بتلف في رئتيه وكليتيه وكان موجودًا على جهاز التنفس الصناعي وفلتر الكلى على مدار الـ24 ساعة منذ دخوله لمستشفى سانت جيمس، في إنجلترا.

وقالت زوجته سو، إن كيلك تمكن من المشي للمرة الأولى لمسافة طويلة ما يقرب من 6 – 10 أمتار وأعربت عن ذهولها وفرحتها بالتقدم الذي وصلت إليه حالته.

وأكدت سو أنه تمكن خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة من قضاء وقت كبير بعيدًا عن أجهزة التنفس الصناعي لمدة 16 ساعة ويعود لـ8 ساعات فقط، وأيضا تم تقليل أوقات فلاتر الكلى فقد خضع لـ60 ساعة من فلاتر الكلى ووصفت سو تعافي زوجها بالمعجزة.

يعمل كيلك خبير تكنولوجيا المعلومات داخل إحدى المدارس الابتدائية وكان مُعرضا لمضاعفات فيروس كورونا المستجد الخطيرة بسبب إصابته بمرض السكري في مرحلته الثانية وكان يعاني من نوبات الربو الخفيفة.