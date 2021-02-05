من الصودا إلى زيت الطهي.. هذه الأطعمة تدمر الكبد (صور)

دائمًا ما يقلق الأشخاص من تأثير الأطعمة التي يتناولونها على الوزن، ومستويات الطاقة، دون وعي بأن خيارات الطعام والشراب تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الكبد.

ويتم تشخيص 4.5 مليون أمريكي بأمراض الكبد، ويعاني 20 % من الأمريكيين من الكبد الدهني غير الكحولي، وهو نوع من تلف الكبد، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمكن حماية الكبد، وتجنب المشاكل الصحية عن طريق معرفة الأطعمة التي يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا على الكبد، وفيما يلي مجموعة من هذه الأطعمة:

المشروبات المحلاة

لا يتأثر الكبد بتناول الكحول فقط، حيث يمكن للمشروبات المحلاة أن تؤثر على كبدك أيضًا.

وأثبتت الدراسات أن الجرعات العالية من الفركتوز تؤدي إلى تسمم الكبد، ومن أمثلة الأطعمة التي تحتوي على جرعات عالية من الفركتوز الصودا.

الكاتشب

وتعد تتبيلات السلطات والكاتشب من مصادر السكر في النظام الغذائي والتي يمكن أن تسبب تلفًا كبيرًا للكبد.

وتعد الأطعمة التي يكون فيها محتوى السكر أقل وضوحًا مثل الكاتشب، وتتبيلات السلطة، مصادر أكثر خطورة للفركتوز.

البطاطس المقلية

وإضافة إلى أنها تضيف كمية كبيرة من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي، إلا أن البطاطس المقلية تضر بالكبد أيضًا.

وتعد البطاطس المقلية غنية بالدهون المشبعة والتي تؤدي إلى زيادة دهون الكبد، ومقاومة الأنسولين.

الزيوت النباتية

ويتأكسد الزيت النباتي الذي يحتوي على ”أوميغا 6“ بسرعة أكبر مع الطهي، ويؤدي إلى تلف الكبد، والتسبب في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

اللحوم المحفوظة

وتعد اللحوم الباردة والمحفوظة مثل اللانشون مصدرًا مخفيًا للصوديوم، ويسبب الإفراط بتناول الصوديوم اختلالًا في نسب السوائل في الجسم، مما يجعل من الصعب على الكبد تصفية السموم، وهو ما يتسبب بمشاكل كبدية خطيرة.

الخبز الأبيض

تفتقر الكربوهيدرات المكررة إلى الألياف، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ثم إفراز الأنسولين تليها ترسبات الدهون في الكبد وحوله.