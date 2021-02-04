ابتكار فراش ذكي يعدل من نفسه خلال الليل لضمان الراحة

أطلقت إحدى شركات تكنولوجيا النوم مرتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن إعادة ضبطها لضمان أن يكون المستخدم في أكثر وضع مريح طوال الليل.

يستخدم الفراش المسمى إيما موشن 360 مستشعر حركة للكشف حتى عن أصغر قدر من الضغط، والاستجابة بتعديل نفسه ليكون أنسب لجسم النائم.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعمل ”إيما موشن“ على ضمان راحة أي مستخدم بغض النظر عن مدى حركته في الفراش أثناء النوء، كما يتميز بتكنولوجيا تعديل الحرارة لزيادة راحة المستخدمين.

يتصل فراش ”إيما موشن“ بمصدر الطاقة عبر كابل، لكنه يعمل بصمت خلال الليل، ويتم تغطية الجزء العلوي من الفراش بطبقة من الرغوة، ولكن تحت هذا مباشرة توجد شبكة من مستشعرات الحركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا النظام المسمى ”ذكاء إنفينيت الاصطناعي“، هو المسؤول عن رصد أوضاع النوم المتغيرة والاستجابة لها، ومع حركة الجسم أثناء النوم، ترصد المستشعرات الضغط الطفيف الذي يحدثه الجسم، ويعالج البيانات فورًا قبل تعديل الفراش بتكبير أو تقليل طبقة الرغوة في مناطق معينة عن طريق ضخ بسلاسة وهدوء لتناسب أوضاع النوم المختلفة.

ويقول المطورون: ”هذا التكيف النشط طوال الليل يدعم العمود الفقري للمستخدم ويضمن التوازن والمحاذاة، التي تساعد النائم على الشعور بالراحة“.

وقال مانويل مولر، الرئيس التنفيذي لشركة إيما الألمانية لتكنولوجيا النوم: ”مهمتنا في إيما هي المساعدة في تحسين حياة الناس من خلال تغيير طريقة نومهم، حيث تظهر العديد من الدراسات مدى تأثير النوم على صحتنا العامة، ولذلك نستثمر بكثافة في البحث وتطوير المنتجات التي تساعد الناس على الاستراحة أثناء النوم، ونتوقع أن تحدث تكنولوجيا إيما موشن ثورة في طريقة نوم الناس حول العالم، ونحن فخورون بهذا الدور“.

ومن المقرر طرح الفراش للبيع في أوروبا خلال أيام بسعر 2499 يورو، ومن المتوقع طرحه في وقت لاحق من هذا العام في المملكة المتحدة.