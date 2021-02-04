قطر تعيد فرض قيود كورونا لمنع انتشار السلالة الجديدة

أعادت قطر، اليوم الخميس، فرض مجموعة من القيود على الأنشطة التعليمية، والترفيهية، والتجارية، منها إغلاق المسابح المغطاة، والملاهي، والحد من طاقة الاستيعاب في المطاعم.

وأعلنت قطر، اليوم، تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدد الحالات اليومية في تصاعد مطّرد منذ تدنيها في، ديسمبر/ كانون الأول، إلى 117 حالة في يوم واحد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي:“أقرت دولة قطر خطة لإعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا تتكون من 4 مستويات، والتي تعد خطوة استباقية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء، ومنع انتشار السلالة الجديدة في البلاد“.