"كوفاكس" تخصص 330 مليون جرعة لقاح كدفعة أولى للدول الفقيرة

قالت هيئات تقود آلية توزيع اللقاحات، اليوم الأربعاء، إن آلية ”كوفاكس“ المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات ”كوفيد-19“ خصصت 330 مليون جرعة لقاح للدول الأكثر فقرًا، وستسعى إلى توريدها وملايين أخرى خلال النصف الأول من 2021.

وقالت إن ذلك سيغطي في المتوسط 3.3%من إجمالي سكان 145 دولة مشاركة في الجولة الأولى.

وتشمل الدفعة الأولى 240 مليون جرعة من لقاح ”أكسفورد-أسترا زينيكا“ مصنعة في معهد ”سيروم“ الهندي للمصل واللقاح، و96 جرعة من اللقاح نفسه صنّعتها ”أسترا زينيكا“، بالإضافة إلى 1.2 مليون جرعة من لقاح ”فايزر-بيونتيك“.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) للصحفيين:“سنتمكن قريبًا من البدء بتوصيل لقاحات تنقذ الحياة إلى أرجاء العالم، وهي نتيجة نعلم أنها ضرورية إذا كانت لدينا فرصة لهزيمة هذه الجائحة“.

وآلية ”كوفاكس“ يقودها تحالف جافي الذي يوفر اللقاحات للدول الفقيرة مع منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وتشارك إجمالًا 190 دولة في آلية ”كوفاكس“ التي أُطلقت، في أبريل/ نيسان الماضي، بهدف ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات أثناء الجائحة.