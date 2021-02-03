دراسة: شرب القهوة يوميا يقي من فقدان السمع

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة مدريد الإسبانية، أن الرجال الذين يشربون القهوة يوميا أقل عرضة لخطر فقدان السمع.

وجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون كوب قهوة واحدا على الأقل في اليوم كانوا أقل عرضة بنسبة 15 % لفقدان السمع.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يشير الفريق إلى أن القهوة قد يكون لها آثار مفيدة على السمع بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

ومع ذلك لم يجد الباحثون أي صلة بين القهوة وحاسة السمع في النساء، الأمر الذي يُعتقد أنه يرجع إلى بعض اختلافات في وظائف الأعضاء.

وقال الباحثون ”إن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء يحميهن من فقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر، ما يجعل تأثير النظام الغذائي على السمع أقل أهمية“.

وفي الدراسة التي شملت 37 ألف مشارك في المملكة المتحدة، وجد الباحثون أن تأثير القهوة لا يتغير باحتوائها على الكافيين أو خلوها منه أو اختلاف طريقة تحضيرها.

وقال الفريق: ”استهلاك القهوة له تأثير مفيد على حاسة السمع بسبب الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات لبعض مركباتها، والتي تساعد على حماية مولدات الطاقة في خلايانا المسماة الميتوكوندريا، من الأمراض التنكسية، مثل فقدان السمع“.

ومع ذلك حذر الدكتور ماركوس ماتشادو-فراغوا الذي شارك في الدراسة، من استهلاك الناس للقهوة بإفراط في محاولة لمنع فقدان السمع، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق باستهلاك الكافيين، موضحا أن تأثيرها يأتي من استهلاك كميات قليلة على مدى سنوات.