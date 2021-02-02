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علاجات طبيعية بسيطة للتخلص من تقشر...
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علاجات طبيعية بسيطة للتخلص من تقشر جلد اليدين

يولي العديد من الناس الكثير من الاهتمام لروتين العناية بالبشرة، ولكنهم في كثير من الأحيان ينسون راحة اليدين تماما، والتي تتعرض البشرة فيها إلى الكثير من

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

يولي العديد من الناس الكثير من الاهتمام لروتين العناية بالبشرة، ولكنهم في كثير من الأحيان ينسون راحة اليدين تماما، والتي تتعرض البشرة فيها إلى الكثير من الإجهاد.

يؤدي الجفاف والأشياء التي نلمسها بأيدينا لتضرر جلد راحة اليدين، وأضف إلى ذلك استخدامنا المتكرر للمطهرات الكحولية بسبب وباء كورونا.

ويمكن أن يمتد التقشر في بعض الحالات من راحة اليدين إلى الأصابع، وهو ما يسبب إحساسا بالخدر لدى المصاب، ويساهم في تطور اضطرابات أخرى.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر غير مؤذٍ أو مؤلم بصفة عامة، إلا أنه يمكن أن يؤثر في الشكل الجمالي والناحية النفسية للمصاب به.

ووفقا لمجلة ”ميسكيرا“، يمكن حل مشكلة تقشر جلد راحة اليدين ببعض العلاجات الطبيعية البسيطة والتي تساعد على التخلص من الجفاف.

جل الألوفيرا

ضع بعضا من جل الألوفيرا (الصبار) على راحة يديك قبل النوم، حتى تستيقظ بجلد ناعم ومُرطب.

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زيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند كمرطب طبيعي، ويمكن تطبيقه على اليدين خلال اليوم أو قبل النوم.

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العسل

يمكن للعسل عمل المعجزات للبشرة، حيث يمكن لتطبيقه ولو لفترات قصيرة أن يرطب الجلد ويعالجه بسرعة.

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