بعد تلقيها جرعات من إسرائيل.. السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التلقيح ضد "كورونا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة التلقيح ضد كورونا في الضفة الغربية بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها 2000 جرعة من لقاح ”موديرنا“ من إسرائيل.

ويوم أمس الإثنين، أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية وصول 2000 لقاح من أصل 5000 كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين بعد الضغوط التي مارستها عليها الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.

وفي تقرير بثه التلفزيون الرسمي الفلسطيني، ظهرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، وعدد من الكوادر الطبية، أثناء تلقيهم اللقاح، حيثُ قالت الكيلة:“بدأنا اليوم، وغدًا سنرسل من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة حتى لو كانت ألفي جرعة فقط“.

وأكدت الوزيرة الكيلة“إعطاء الكوادر الصحية في فلسطين الأولوية القصوى، خاصة أولئك العاملين في وحدات العناية المكثفة الخاصة بفيروس كورونا“.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية أعلن، أمس الإثنين، أن الدفعة الأولى من اللقاح والتي ستضم 50 ألف جرعة ستصل عبر منصة كوفاكس الدولية.

وتوقع إشتية“وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها، أواخر الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل“.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، الشهر الماضي، أنها وقعت 4 عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين، وتشمل 70% من السكان.

وسجلت الضفة الغربية أكثر من 108 آلاف إصابة، و 1325 وفاة بكورونا، فيما أحصى قطاع غزة المحاصر نحو 52 ألف إصابة و523 وفاة.