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على عكس الشائع.. نوم الحامل على ظهر...
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على عكس الشائع.. نوم الحامل على ظهرها يزيد من خطر وفاة الجنين

حذر خبراء من نوم النساء الحوامل على الظهر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، مشيرين إلى أن ذلك يؤذي الجنين داخل الرحم. وقال الباحثون: إن النوم على الظهر يقلل

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المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

حذر خبراء من نوم النساء الحوامل على الظهر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، مشيرين إلى أن ذلك يؤذي الجنين داخل الرحم.

وقال الباحثون: إن النوم على الظهر يقلل من تدفق الدم إلى الجنين عبر الحبل السري بنسبة 11%، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعادة ما ينصح الأطباء النساء الحوامل بالنوم على الجانب؛ لتقليل مخاطر وفاة الجنين أو ما يُعرف بـ“الإملاص“ في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأجريت الدراسة على 22 امرأة، وطُلب منهن الاستلقاء على ظهورهن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة على جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

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ووجد الباحثون انخفاضًا في تدفق الدم في الحبل السري بنسبة 11.2% في المتوسط، كما انخفض الأكسجين الذي يصل إلى الجنين في الرحم بأكثر من 6% أيضًا.

وقال الخبراء: إن العديد من حالات ”الإملاص“ ترجع إلى حرمان الطفل من الأكسجين، وتسلط هذه الدراسة الضوء على الدور الذي تلعبه أوضاع النوم في هذه الحالة.

ومن جانبها، كشفت البروفيسور آنا ديفيد، كبيرة مؤلفي الدراسة في كلية لندن الجامعية، أن ”النتائج تفسر جزئيًا سبب ولادة أجنة ميتة، بالرغم من أنهم يبدون يتمتعون بصحة جيدة وحجم طبيعي“.

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وقالت إنه ”من الضروري أن تنام الأمهات على الجانب في أواخر الحمل وهي نصيحة مهمة جدًا لحمل صحي“.

ويعتقد الخبراء أن النساء اللاتي ينمن على ظهورهن يقمن بالضغط على الوريد الرئيسي الذي ينقل الدم إلى القلب، وهو ما يتسبب في ضخ أقل فعالية.

وغالبًا ما تُنصح للنساء الحوامل بضرورة الاستلقاء على الجانب الأيسر؛ لمساعدة الكلى على التخلص من الفضلات والسوائل، إلا أن الأبحاث الرئيسية أثبتت أن النوم على أي من الجانبين مفيد.

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ويمكن للمرأة وضع الوسائد خلفها لمنعها من النوم على الظهر أثناء النوم أو ربط شعرها في كعكة منخفضة.

وفي الأيام الماضية، كشفت دراسة أمريكية جديدة أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا، يمكن أن ينقلن الأجسام المضادة للأجنة.

وتوصل الباحثون في فيلادلفيا إلى أن الأجسام المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد يمكن أن تنتقل إلى مشيمة الجنين في حال إصابة الأم بالفيروس أثناء الحمل.

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