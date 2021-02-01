إسرائيل تسلم السلطة الفلسطينية الدفعة الأولى من لقاحات كورونا

أكدت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن إسرائيل سلمت السلطة الفلسطينية الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إن إسرائيل نقلت شحنة تشمل 2000 جرعة من لقاح شركة موديرنا للأراضي الفلسطينية، مبينة أنه تم نقل الشحنة عبر معبر ”بيتونيا“ وذلك بعد المصادقة على هذه الخطوة من جانب تل أبيب.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن وزارة الصحة ستبدأ بتطعيم الطواقم الطبية، موضحا أن التطعيم سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال اشتية، إن السلطة الفلسطينية ستحصل قريبا على 50 ألف جرعة لقاح من عدة مصادر، مبينا أن قطاع غزة سيتلقى حصة من كل ما يصل إلى السلطة من جرعات اللقاح.

الجدير ذكره، أن بعض الساسة الإسرائيليين يطالبون الحكومة بعدم إرسال لقاحات كورونا لقطاع غزة وربطها بملف صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس التي تحتجز جنديين اثنين أسرتهما خلال الحرب الإسرائيلية في 2014.