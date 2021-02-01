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وزير الصحة العُماني: ارتفاع إصابات...
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وزير الصحة العُماني: ارتفاع إصابات كورونا "مؤشر قلق ومؤثر جدًا"

أعلن وزير الصحة العُماني، أحمد بن محمد السعيدي، في المؤتمر الصحفي للجنة العليا لمستجدات أزمة فيروس "كورونا" عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" من

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المصدر: فريق التحرير

أعلن وزير الصحة العُماني، أحمد بن محمد السعيدي، في المؤتمر الصحفي للجنة العليا لمستجدات أزمة فيروس ”كورونا“ عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ من السلالة الجديدة.

وعبر السعيدي عن قلقه، بعد تضاعف عدد الإصابات المنومة بفيروس ”كورونا“ بالعناية المركزة في المؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين، واصفًا ارتفاع الاصابات بأنه ”مؤشر قلق ومؤثر جدًا“.

وقال: ”تم تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، سريعة الانتشار، وبلغ عدد المصابين المنومين قبل يومين 102 بعد أن انخفض العدد بتاريخ 21 يناير الماضي في كافة المؤسسات الصحية، إلى 51 مريضًا بالعناية المركزة والأجنحة“.

 

وأشار: إلى أن ”عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة حتى يوم أمس، مليونًا و٥٥٠ فحصًا، وبلغ عدد تطعيمات شركة “ فايزر بيونتيك “ المأخوذة ٣٩ ألفًا و٧٧٢ جرعة، تم بها تطعيم ٢٧ ألفًا و٤٠٠ شخص في الجرعة الأولى، فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد ١٢ ألفًا و٢٧٢ شخصًا“.

وأكد: أن ”إغلاق مطارات السلطنة قيد الدراسة والنقاش من قِبل اللجنة الفنية، معربًا عن أمله ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية؛ لأن ذلك سيتسبب بالكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية“.

وقال خلال المؤتمر، إن الأولوية في لقاح ”فايزر“ ستكون للذين تلقوا الجرعة الأولى منه، مؤكدًا عدم ورود بلاغات عن أي أعراض جانبية للقاح، معتبرًا أن المجتمع هو من يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئه قليلة من المستهترين والمتهاونين من الذين تخلوا عن كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد البوسعيدي: أن ”السلطنة تشترط الحصول على كافة بيانات سلامة اللقاح أو الدواء، للحصول على التطعيمات ”ولن تقبل أي لقاح من أي دولة أو شركة إلا بعد الحصول على هذه البيانات والتأكّد منها“.

 

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