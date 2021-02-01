وزير الصحة العُماني: ارتفاع إصابات كورونا "مؤشر قلق ومؤثر جدًا"

أعلن وزير الصحة العُماني، أحمد بن محمد السعيدي، في المؤتمر الصحفي للجنة العليا لمستجدات أزمة فيروس ”كورونا“ عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ من السلالة الجديدة.

وعبر السعيدي عن قلقه، بعد تضاعف عدد الإصابات المنومة بفيروس ”كورونا“ بالعناية المركزة في المؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين، واصفًا ارتفاع الاصابات بأنه ”مؤشر قلق ومؤثر جدًا“.

معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة : يأتي عقد مؤتمر اليوم بسبب تضاعف عدد الإصابات المنومة بأقسام العناية المركزة والأجنحة بالمؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين " وهذا مؤشر مقلق ومؤثر جدًا " . pic.twitter.com/UyM9UkabOz — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 1, 2021

وقال: ”تم تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، سريعة الانتشار، وبلغ عدد المصابين المنومين قبل يومين 102 بعد أن انخفض العدد بتاريخ 21 يناير الماضي في كافة المؤسسات الصحية، إلى 51 مريضًا بالعناية المركزة والأجنحة“.

معالي الدكتور وزير الصحة : تم تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار وبلغ عدد المنومين قبل يومين 102 بعد أن انخفض العدد بتاريخ 21 يناير الماضي في كافة المؤسسات الصحية إلى 51 مريضًا بالعناية المركزة والأجنحة . pic.twitter.com/QzyD5UYByz — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 1, 2021

وأشار: إلى أن ”عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة حتى يوم أمس، مليونًا و٥٥٠ فحصًا، وبلغ عدد تطعيمات شركة “ فايزر بيونتيك “ المأخوذة ٣٩ ألفًا و٧٧٢ جرعة، تم بها تطعيم ٢٧ ألفًا و٤٠٠ شخص في الجرعة الأولى، فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد ١٢ ألفًا و٢٧٢ شخصًا“.

معاليه يشير إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة حتى يوم أمس مليونًا و٥٥٠ فحصًا وبلغ عدد تطعيمات شركة " فايزر بيونتيك " المأخوذة ٣٩ ألفًا و٧٧٢ جرعة تم بها تطعيم ٢٧ ألفًا و٤٠٠ شخصًا في الجرعة الأولى فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد ١٢ ألفًا و٢٧٢ شخصًا . pic.twitter.com/c5NzWfEDRb — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 1, 2021

وأكد: أن ”إغلاق مطارات السلطنة قيد الدراسة والنقاش من قِبل اللجنة الفنية، معربًا عن أمله ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية؛ لأن ذلك سيتسبب بالكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية“.

وزير الصحة يقول إن إغلاق مطارات السلطنة " قيد الدراسة والنقاش " من قِبل اللجنة الفنية ويعرب عن أمله ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية لأن ذلك سيتسبب بالكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية . pic.twitter.com/vvzwYb2G0p — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 1, 2021

وقال خلال المؤتمر، إن الأولوية في لقاح ”فايزر“ ستكون للذين تلقوا الجرعة الأولى منه، مؤكدًا عدم ورود بلاغات عن أي أعراض جانبية للقاح، معتبرًا أن المجتمع هو من يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئه قليلة من المستهترين والمتهاونين من الذين تخلوا عن كافة الإجراءات الاحترازية.

معاليه : " تفاءلنا واستبشرنا خيرًا بانخفاض أعداد المنومين وتراجع الضغط على المؤسسات الصحية " لكن الخطر لا زال موجودًا ويتضح ذلك من خلال ارتفاع أعداد المصابين " وإن لم نعد إلى الالتزام الذي تعودنا عليه " فإن هذه الأرقام ستتجه نحو الارتفاع . pic.twitter.com/Ci3EunxV51 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 1, 2021

وأكد البوسعيدي: أن ”السلطنة تشترط الحصول على كافة بيانات سلامة اللقاح أو الدواء، للحصول على التطعيمات ”ولن تقبل أي لقاح من أي دولة أو شركة إلا بعد الحصول على هذه البيانات والتأكّد منها“.